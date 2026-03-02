«Угомониться не можете»: Ксения Бородина резко ответила хейтерам из-за критики её мужа

02 марта 2026, 14:39

Ксения Бородина призвала прекратить травлю Николая Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина публично обратилась к подписчикам с просьбой прекратить обсуждения и нападки в адрес её супруга Николая Сердюкова.





По словам телеведущей, критика в соцсетях переросла в откровенную травлю и уже выходит за рамки допустимого.



Звезда отметила, что их отношения длятся почти два года, однако часть аудитории до сих пор не может принять её выбор и продолжает активно обсуждать пару. Бородина подчеркнула, что подобное внимание выглядит чрезмерным и необоснованным.





«Некоторым из вас пора уже наконец-то отстать от нас, скоро два года, как мы вместе, а вы всё угомониться не можете. Больше уделите внимание своим мужьям и жёнам. Ваш буллинг уже переходит все границы разумного», — написала телеведущая.