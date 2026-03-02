«Угомониться не можете»: Ксения Бородина резко ответила хейтерам из-за критики её мужа
Ксения Бородина призвала прекратить травлю Николая Сердюкова
Ксения Бородина публично обратилась к подписчикам с просьбой прекратить обсуждения и нападки в адрес её супруга Николая Сердюкова.
По словам телеведущей, критика в соцсетях переросла в откровенную травлю и уже выходит за рамки допустимого.
Звезда отметила, что их отношения длятся почти два года, однако часть аудитории до сих пор не может принять её выбор и продолжает активно обсуждать пару. Бородина подчеркнула, что подобное внимание выглядит чрезмерным и необоснованным.
«Некоторым из вас пора уже наконец-то отстать от нас, скоро два года, как мы вместе, а вы всё угомониться не можете. Больше уделите внимание своим мужьям и жёнам. Ваш буллинг уже переходит все границы разумного», — написала телеведущая.Она также добавила, что в мире и без того достаточно негатива, поэтому считает странным, что именно её личная жизнь вызывает у людей столь сильную реакцию. По мнению Бородиной, тем, кого так волнуют её отношения, стоит задуматься о причинах такого интереса.
В конце обращения телеведущая пожелала подписчикам удачи и дала понять, что не намерена дальше оправдываться за свою личную жизнь.