СМИ назвали примерную стоимость рехаба для Джигана в Израиле

04 сентября 2026, 14:19

«Звездач»: Рехаб в Израиле может обойтись Джигану в два миллиона рублей

Денис Устименко-Вейнштейн (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) , переживающий развод с моделью Оксаной Самойловой, вновь проходит курс лечения в израильском реабилитационном центре. Представители артиста пока не комментируют диагноз и не уточняют цели его пребывания в клинике, пишет «Звездач».