СМИ назвали примерную стоимость рехаба для Джигана в Израиле
Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) , переживающий развод с моделью Оксаной Самойловой, вновь проходит курс лечения в израильском реабилитационном центре. Представители артиста пока не комментируют диагноз и не уточняют цели его пребывания в клинике, пишет «Звездач».
По данным СМИ, стоимость месячной программы в этом медучреждении достигает $25 тыс. (около 2,1 млн руб.). Рехаб специализируется на лечении зависимостей различных типов — алкогольной, наркотической и игровой.
В пакет услуг входят детоксикация, консультации психологов, медикаментозная поддержка, круглосуточный уход и проживание. Стандартный курс стационарного лечения рассчитан, как правило, на 30 дней.
Ранее сообщалось, что Джиган из израильского рехаба молится о возвращении семьи. Детали — в нашем материале.
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