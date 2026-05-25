«Обрадовался»: Оксана Самойлова и Джиган воссоединились на соревнованиях сына
Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) временно объединились ради сына. Как стало известно из личного блога модели, экс-супруги пришли вместе поддержать сына Давида на соревнованиях по борьбе.
Пара, которую российский шоу-бизнес знает как одну из самых обсуждаемых, прекратила отношения 1 апреля. Самойлова официально развелась с рэпером после 17 лет брака и воспитания четверых детей. Однако разрыв не спровоцировал вражду.
Бывшие участники шоу «Большой куш. Бангкок» снова оказались рядом, чтобы подбодрить сына на турнире по борьбе. Многодетная мать выложила видео с мероприятия. На опубликованном ролике слышно, как Джиган подбадривает сына, стоя рядом с бывшей женой.
«У Давидки первые соревнования были. Один бой проиграл — так расстроился, второй бой выиграл — так обрадовался. В итоге занял второе место», — рассказала Самойлова.Ранее Оксана Самойлова назвала рецепт успеха реалити-шоу с Джиганом. По её словам, семейная драма обеспечила проекту популярность.