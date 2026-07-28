Оксана Самойлова рассказала, какие качества Джигана считает идеальными для будущего партнёра
Самойлова призналась, что считает Джигана примерным семьянином
Оксана Самойлова откровенно высказалась о Джигане и призналась, какие его качества хотела бы видеть в своём будущем партнёре. В шоу «Вопрос ребром» блогер назвала рэпера человеком, который всегда был готов сделать всё ради семьи.
По словам Самойловой, Джиган умеет защищать близких, обладает отличным чувством юмора и искренне любит своих родных.
«Он любит по-своему, но абсолютно бесспорно, что он любит по-настоящему и искренне. Просто мне это перестало подходить в моменте, потому что я хочу, чтобы меня любили немножко по-другому, так, как это вижу я, как требует моя душа, моё сердце», — рассказала Оксана.Блогер отметила, что именно разное понимание любви стало одной из главных причин расставания. При этом она подчеркнула, что если бы не эти различия, их отношения могли бы продлиться всю жизнь.
«Если бы не вот эти факторы, мы бы были вместе вечно. Ну, вот до конца», — призналась Самойлова.