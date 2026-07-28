Оксана Самойлова рассказала, какие качества Джигана считает идеальными для будущего партнёра

28 июля 2026, 22:24

Самойлова призналась, что считает Джигана примерным семьянином

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова откровенно высказалась о Джигане и призналась, какие его качества хотела бы видеть в своём будущем партнёре. В шоу «Вопрос ребром» блогер назвала рэпера человеком, который всегда был готов сделать всё ради семьи.





По словам Самойловой, Джиган умеет защищать близких, обладает отличным чувством юмора и искренне любит своих родных.





«Он любит по-своему, но абсолютно бесспорно, что он любит по-настоящему и искренне. Просто мне это перестало подходить в моменте, потому что я хочу, чтобы меня любили немножко по-другому, так, как это вижу я, как требует моя душа, моё сердце», — рассказала Оксана.

«Если бы не вот эти факторы, мы бы были вместе вечно. Ну, вот до конца», — призналась Самойлова.