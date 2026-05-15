СМИ раскрыли нового бойфренда Полины Гагариной

Super: Полина Гагарина встречается со своим директором Сергеем Сметаниным

Полина Гагарина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Полина Гагарина перестала скрывать свои отношения с концертным директором Сергеем Сметаниным. Ранее артистка публиковала в соцсетях лишь отдельные детали, намекающие на роман, однако теперь у пары не осталось сомнений в характере их связи.





Корреспонденты Super засняли Гагарину и Сметанина во время прогулки по центру Москвы. Возлюбленных заметили на остановке общественного транспорта возле усадьбы А. Н. Саймонова, после чего они отправились пешком в сторону дома певицы. По пути влюбленные обнимались и не разжимали рук.



Слухи о служебном романе ходили давно, но раньше публика видела их только в рабочей обстановке. Так, 14 марта на музыкальной премии «Виктория» они держались сдержанно, а Сергей лишь галантно проводил Полину до автомобиля. Источник СМИ из окружения артистки подтвердил, что звезды действительно встречаются уже некоторое время.



Сергею Сметанину 36 лет. До этого он работал концертным директором Веры Брежневой, окончил МГИМО имени Мориса Тореза, увлекается музыкой и играет на ударных в нескольких рок-группах. Подробности его личной жизни до отношений с Гагариной оставались неизвестными.



