«Меня уложили в кровать»: Полина Гагарина заявила, что серьёзно заболела

10 мая 2026, 20:30

Певица Полина Гагарина серьёзно заболела и соблюдает постельный режим

Полина Гагарина (Фото: Instagram* @gagara1987)

Полина Гагарина сообщила, что серьёзно заболела. 39-летняя певица соблюдает постельный режим и рассказала в личном блоге о процессе восстановления.





Известно, что Гагарина обычно ведёт насыщенный образ жизни: недавно она выступала с концертами в Турции, а сейчас находится дома. Финалистка «Евровидения-2015» подтвердила, что заболела.



Полина предложила поклонникам пообщаться. Поп-звезда появилась в расслабленном образе: надела базовую футболку и не нанесла макияж. Подписчики спросили, как ей удаётся всё успевать.

«Пока я заболела — могу поотвечать», — заверила артистка.

«Времени не хватает! Просто меня берут и укладывают в кровать, говорят: «А теперь мы лежим и болеем!» — рассказала певица.