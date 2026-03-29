Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике
Певица Полина Гагарина поделилась новым снимком в купальнике. Артистка опубликовала фото в социальной сети Instagram* (на момент публикации фото отсутствует — прим. ред.).
На кадре 38-летняя исполнительница позирует перед зеркалом в черном слитном купальнике в раздевалке спортзала. Волосы она собрала в пучок, а на лице не было макияжа. Публикацию Гагарина сопроводила лаконичной подписью: «Всем спорт».
Ранее в январе пользователи сети заподозрили артистку в чрезмерной худобе и обвинили в злоупотреблении фотошопом. Однако часть аудитории встала на защиту Полины, отметив ее естественную внешность и отсутствие признаков пластических вмешательств.
До этого звезда также делилась кадрами с автомобилем своего сына Андрея. В сторис она показала серебристый премиальный кроссовер марки Exeed стоимостью около 6,7 миллиона рублей. За рулем автомобиля находился 18-летний наследник знаменитости.
