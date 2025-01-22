«Сморщенные чашечки»: В Сети раскритиковали деталь образа Ксении Собчак

Фото: соцсети Ксении Собчак
Одну деталь образа журналистки Ксении Собчак раскритиковали в Сети. Они присвоили бюстье эпитет «сморщенные чашечки».
Собчак разместила на своей странице в социальной сети фото, на котором показала наряд, состоящий из жакета с синей вставкой и черного корсета Maison Margiela.
Пользователи Сети засыпали публикацию негативными и насмешливыми комментариями. Люди в очередной раз напомнили, что Ксения никогда не была иконой стиля, а скорее наоборот.
Немногим раньше в январе Собчак иронично высказалась насчет образа Мелании Трамп, высказавшись о ней, что «Шапокляк очень стильная». Конфуз с новым нарядом журналистки доказывает: закон бумеранга по-прежнему действует.
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Пользователи Сети засыпали публикацию негативными и насмешливыми комментариями. Люди в очередной раз напомнили, что Ксения никогда не была иконой стиля, а скорее наоборот.
«Боже, как топорно сшито бюстье. Сморщенные чашечки — это нечто», «Корсет поверх жакета? Ждем утягивающие трусы поверх штанишек», «Что это за обвисше-мятые чашечки у корсета верхом на пиджаке? Увольте стилиста», «А корсет и правда просто какое-то недоразумение», — высказывались комментаторы.
Немногим раньше в январе Собчак иронично высказалась насчет образа Мелании Трамп, высказавшись о ней, что «Шапокляк очень стильная». Конфуз с новым нарядом журналистки доказывает: закон бумеранга по-прежнему действует.
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Александр Бойцов