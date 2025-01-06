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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Софья спит с Богомоловым»: в семье Собчак грядут большие перемены. Кто предрек паре развод и что известно об измене режиссера

«Софья спит с Богомоловым»: в семье Собчак грядут большие перемены. Кто предрек паре развод и что известно об измене режиссера

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ксения Собчак и Константин Богомолов столкнутся с серьезными испытаниями, которые подготовила им судьба. Этот год станет для них решающим, уверена нумеролог Снежана Сергеева. Что предсказывают знаменитой паре расскажет «Радио 1».

Собчак и Богомолову грозит развод?


Согласно прогнозам нумеролога Снежаны Сергеевой, в семье Ксении и Константина ожидаются значительные перемены. Прошедший год был для Ксении под влиянием энергии числа 6, что предвещало возможность рождения ребенка.


«Если Ксения успешно прошла программу шестерки, она должна быть сейчас беременной», — приводит слова специалиста «Экспресс газета».

Однако, если пара не смогла справиться с испытанием, это может привести к печальному исходу — возможному разводу.

Следует отметить, что Ксения Собчак уже пять лет замужем за Константином Богомоловым. На протяжении этого времени телеведущую постоянно подозревают в беременности, но ребенка она так и не родила. Накануне Нового года знаменитость вновь стала объектом слухов о возможном интересном положении: она появилась в образе с заметно округлившимся животом, а ее наряды, кажется, подчеркивали это изменение.

Ксения не раз заявляла о своем желании вновь стать матерью. Некоторые сплетники утверждают, что она якобы проходила курс гормональной терапии для процедуры ЭКО, в результате чего значительно поправилась.

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2024 году Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили свою деревянную свадьбу. В честь пятилетия совместной жизни журналистка открыто поделилась в социальных сетях, что по-прежнему стремится удивлять мужа и радовать его сюрпризами. Она также с юмором прокомментировала слухи о том, что их брак является гостевым: «Сколько историй о нашем пиаре мы уже слышали… Но вот уже пять лет не можем провести и дня в разлуке — сразу начинаем скучать».

Слухи о любовнице Богомолова


Тем не менее, в июне актрису Софью Синицыну начали называть любовницей Богомолова, и Ксения отреагировала на эти слухи. Она призналась, что давно перестала читать желтую прессу и не в курсе подобных сплетен:

«Вряд ли мы бы жили вместе, если бы у нас не было доверительных отношений», — заявила журналистка.
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Однако накануне выяснилось, что Собчак все же следит за некоторыми источниками, распространяющими слухи о ее личной жизни. На ее YouTube-канале вышло интервью с блогером Антоном S, который поделился новостью от своего источника: «Мне пишет пташка: Богомолов жестко изменяет Собчак со своей бывшей подругой Софьей Синицыной. Соня — интересная дама, которая давно строит свою жизнь».

Антон был готов обсудить слухи с Ксенией прямо во время их интервью.

«Ты хочешь сказать, что это неправда?» — спросил он ее во время прогулки по парку.

Собчак с улыбкой отреагировала на слухи и спокойно пояснила, что такую вымышленную информацию мог написать совершенно случайный человек.

«Слушай, я не была свидетелем всего этого, но откуда у тебя набор случайных людей? Кто-то прислал тебе сообщение о том, что Софья спит с Богомоловым — это всего лишь слова. Ты же не думаешь, что можно так просто, анонимно и с разных аккаунтов, очернить человека?» — задала она встречный вопрос.

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#актёр
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#интервью
#карьера
#шоу-бизнес
#статьи
Российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус»
Киран Калкин обошел Юру Борисова и получил «Золотой глобус»
06 января 2025, 05:53

Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей 5 января в Лос-Анджелесе, награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за свою работу в комедии «Настоящая боль» (2024). Среди претендентов на эту номинацию был также российский актер Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора» (2024).
В категории также участвовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

«Золотой глобус», учрежденный Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, является одной из самых престижных премий в кино и телевидении, уступающей по значимости лишь «Оскару».

Награда ежегодно вручается в десятках категорий, включая кинематограф и телевидение.

У фильма «Анора» две номинации — за «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер». Режиссером картины выступил американец Шон Бейкер, а в актерский состав вошли российские звезды Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Ранее фильм завоевал главную награду на 77-м Каннском кинофестивале.

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Людмила Гурченко: блестящая карьера или разрушенная семья? Вся правда о легенде и ​жертвах, которые приносят за успех
06 января 2025, 05:40

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Людмила Гурченко — легенда советского кино, чья красота и талант сделали её культовой фигурой. Однако за успехом скрываются скандалы, трагедии и разбитые судьбы. Ради карьеры она пожертвовала почти всем: семьей, отношениями с дочерью и своим здоровьем. Легендарная актриса всегда стремилась к вершине, но оставила за собой множество вопросов, которые волнуют до сих пор. Что она скрывала? ​На этот вопрос ​стремится ответить «Радио 1».

Детство в тени войны и первые шаги к славе

Людмила Марковна родилась в 1934 году в Харькове. Время было непростое. Её мать принадлежала к дворянскому роду, а отец был крестьянином. Семья столкнулась с репрессиями — их имущество конфисковали, затем началась война.

В возрасте семи лет Гурченко с матерью пряталась в подвалах от бомбежек и голодала. Маленькая Люда, чтобы выжить, пела песни для немецких солдат, получая за это остатки еды. Эти испытания навсегда оставили отпечаток на её жизни, трудности в юные годы укрепили волю и научили бороться за мечту.

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После освобождения Харькова Людмила твёрдо решила, что её будущее связано со сценой. Уже в школьные годы она выделялась любовью к выступлениям и стремлением быть в центре внимания. Позже она отправилась в Москву, где поступила во ВГИК и начала строить карьеру.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

В 1956 году фильм «Карнавальная ночь» сделал её звездой. Гурченко стала символом советского кино, снявшись в таких фильмах, как «Девушка с гитарой» и «Женитьба Бальзаминова». Однако путь к славе был далеко не гладким.

Скандалы, обвинения и семейные трагедии

В 60-х годах её карьера пошла на спад.

По одной из версий, Гурченко отказалась сотрудничать с КГБ, из-за чего её перестали приглашать в кино. Другие утверждают, что причиной стали «звёздная болезнь» и пристрастие к алкоголю. Лишь в 70-х годах Гурченко вернулась на экраны, снявшись в таких хитах, как «Соломенная шляпка» и «Небесные ласточки».

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Личная жизнь актрисы была не менее бурной. Она шесть раз выходила замуж, но ни один брак не принес ей счастья. Её единственная дочь Мария, рождённая в 1959 году, была передана на воспитание бабушке.

Внуки, Марк и Елена, росли в тени славы своей знаменитой бабушки. В 1998 году произошла трагедия — Марк умер от передозировки наркотиков. Людмила не пришла на его похороны, что вызвало осуждение со стороны общественности.

Почему отношения Гурченко с близкими разрушились?

Гурченко всегда ставила карьеру выше личной жизни. По словам современников, она была крайне амбициозной и часто игнорировала нужды тех, кто её окружал. Она стремилась к славе любой ценой, и эта цель отразилась на её семье. Людмила редко говорила о своих родных публично и старалась не показывать уязвимость.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Рыбаков)

Дочка Мария, рожденная в браке с писателем Борисом Андроникашвили, провела детство без участия обоих родителей — ни отец, ни мать не были заинтересованы в ее воспитании. Отсутствие близких отношений с матерью и хроническое внимание общественности сделали девочку замкнутой. С возрастом она начала сильно злоупотреблять алкоголем.

Несмотря на отсутствие тепла в отношениях с дочерью, Гурченко демонстрировала любовь к своим внукам — Марку и Елене. Однако её подход к ним был далёк от идеала. Людмила Марковна мечтала, чтобы внуки продолжили её дело, не учитывая их собственных желаний и амбиций. Трудно сказать, хороша ли такая любовь.

Последние годы жизни: цена успеха — здоровье?


Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Юрий Пирогов)

Нельзя утверждать, что от карьеры Гурченко страдали только ее близкие. Она и сама платила за нее высокую цену. Людмила годами голодала, чтобы сохранить идеальную фигуру, и перенесла множество операций, чтобы соответствовать стандартам красоты.

Однажды во время съёмок она получила тяжёлую травму ноги, которая едва не сделала её инвалидом. Несмотря на это, она вернулась к танцам после долгой реабилитации.

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Последние годы жизни были омрачены ухудшением здоровья. Однако, несмотря на рекомендации врачей, Людмила продолжала работать. Её энергия и упорство поражали окружающих. Казалось, что она никогда не сдастся, но судьба распорядилась иначе. Она умерла в марте 2011 года, в возрасте 75 лет.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Некоторые считают, что из-за тяжелого детства Людмила Гурченко могла страдать недиагностированным психическим расстройством, которое мешало ей вести более спокойную жизнь, сближаться с семьей и открываться другим людям. Такое явление — не редкость среди известных людей. Нестандартное мышление и необычные приоритеты часто помогают добиться славы, но при этом становятся причиной личного несчастья.

Одно можно сказать с уверенностью: Гурченко имела четкую цель, к которой шла всю жизнь, и сумела её достичь. Но стоила ли мечта тех жертв, которые она принесла? Ответ на этот вопрос известен только великой актрисе.

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«Проклятие коснется каждого»: Злые слова Разина о концерте памяти Шатунова начали сбываться
06 января 2025, 02:34

Андрей Разин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Андрей Разин, продюсер «Ласкового мая», утверждает, что его проклятия, связанные с концертом памяти Юрия Шатунова, начали сбываться. Лолита уже лишилась денег, Лариса Долина потеряла миллионы, а Татьяна Буланова едва не пострадала на сцене. Но это еще не конец. Ответ на то, чем участники юбилейного концерта Шатунова разгневали Разина, даст «Радио 1».

Концерт памяти Шатунова и обвинения Разина

Концерт в честь 50-летия Юрия Шатунова собрал таких артистов, как SHAMAN, Николай Басков, Лолита, Лариса Долина и Татьяна Буланова. Разин, однако, назвал это мероприятие «сатанинским» и заявил, что песни группы «Ласковый май» исполнялись без его разрешения.

Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Он потребовал возмещения материального ущерба в размере 85 тысяч долларов и пригрозил судебными исками. Будучи автором и правообладателем песен и товарного знака «Юра Шатунов», Разин разозлился на незаконные исполнения.

«Всех, невзирая на их имена, ждут суды, и очень серьезные штрафы, и не в России, а в той стране, где права зарегистрированы на государственном уровне», — заявил Разин в личном блоге.

Что утверждает Разин о проклятиях?

Разин заявил, что его песни зарегистрированы в министерстве культуры и туризма Турции. Они охраняются государством, поэтому он твердо настроен на судебное разбирательство, если не получит требуемого денежного возмещения.

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Более того, Разин уверен, что именно его возмущение действиями выступивших навлекло на них череду бед.

Фото: iStock/utah778

Лолита столкнулась с финансовыми проблемами и отменами концертов на территории РФ, Долина потеряла значительные суммы (200 млн. рублей), а Буланова едва избежала трагической смерти после падения со сцены.

«Год только начинается, всех ждут очень большие последствия (...) Проклятие коснется каждого, кто залез своими грязными чужими руками в наше творчество и воруют мою интеллектуальную собственность. Все пойдут в суд, а несчастья, поверьте, произойдут в очень большом количестве», — объявил Разин, предсказывая будущие беды другим участникам концерта.
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Неприглядный образ Янковского: с кем женатый актёр заводил романы на стороне
05 января 2025, 18:15

Олег Янковский (Фото: РИА Новости)

Актёрский талант Олега Янковского сложно переоценить: стоит только вспомнить его знаменитые роли в фильмах «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полёты во сне и наяву», «Обыкновенное чудо». Однако, «мастерство» верности артист не постиг, о чём свидетельствуют романы за спиной жены Людмилы Зариной. Кто же были его избранницы? Об этом читайте в материале «Радио 1».


Тень Зориной



В начале своей карьеры Олег Яновский работал в Саратовском драматическом театре, играл эпизодический роли, а Людмила Зорина была примой театра, спектакли, в которых она участвовала, были популярными среди зрителей, после каждого представления поклонники поджидали артистку с цветами.
Пока супруга Янковского блистала на сцене, он никому не был известен. В театре актёра называли Людкин муж.


Непристойное предложение Людмиле Шевель



В 1990-е годы на фестивале «Литература и кино» в Гатчине Янковский предложил актрисе Людмиле Шевель провести вместе ночь. Артистка отказала актёру.
Утром об этом знали уже все коллеги — Янковский всё рассказал.

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Проклова была беременна



Роман Янковского с актрисой Еленой Прокловой длился два года. Когда Елена сообщила актёру о своей беременности, то он якобы просил оставить ребёнка, говорил, что уйдёт от жены к ней. Но своего обещания Янковский не сдержал. Проклова решилась на аборт.


Жена терпела и ждала его



Людмила Зорина знала о похождениях своего мужа. Она никогда не обсуждала сплетни о романах Янковского, всегда защищала его, понимая, что положила на алтарь супружеской жизни свою успешную карьеру.


Ранее Мария Погребняк прокомментировала расставание Валерии и Артёма Чекалиных. По мнению многодетной матери, причиной разрыва стала измена со стороны звезды.

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05 января 2025, 16:41

Игорь Тальков (Фото: Н. Синицына/РИА Новости)

Убийство музыканта и певца Игоря Талькова 6 октября 1991 года до сих пор окутано тайнами, слухами, породило огромное количество теорий заговора. Артиста стали называть пророком, его песни — гениальными. Он не раз говорил: «Меня убьют при огромном скоплении народа, и убийцу никогда не найдут». О том, как погиб музыкант, о мистицизме на его похоронах, и о том, какие события могли привести к его смерти, читайте в материале «Радио 1».

Похороны


В день прощания с Игорем Тальковым, 9 октября 1991 года, к Московскому дворцу молодёжи пришли тысячи людей, постоянно звучала песня певца «Я вернусь». В 16 часов гражданскую панихиду решили закончить, хотя желающим попрощаться не было конца. Цветы из Дворца молодёжи вывозили потом грузовиками.

Ещё ранним утром, перед похоронами, возле дома Игоря Талькова собрались его поклонники. Потом фанаты ещё не раз придут к этой хрущёвке, чтобы почтить память музыканта.

У гроба артиста стояли люди в чёрной форме, какие-то пугающего вида мужчины. Близкие к певцу люди говорили после, что незадолго до смерти вокруг него постоянно находились какие-то непонятные личности.

Возле гроба стоял Андрей Державин — один из немногих представителей шоу-бизнеса, пришедших на похороны певца, с ним при жизни у певца были хорошие отношения. Он и Михаил Муромов лично ездили в Ленинград (сейчас Санкт-Петербург — прим. ред.), чтобы забрать тело Игоря.

Когда гроб опустили в землю, над этим местом на Ваганьковском кладбище стали кружить вороны. Одна женщина в толпе сказала, что так бывает, когда святых в землю опускают — нечистая сила не выдерживает.


Встреча с Васильевым и Шляфманом



В последние дни советской России витала невиданная свобода: кто-то выходил на митинги, другие все эти перемены наблюдали со страшной злобой. По стране ходили толпы коммунистов и монархистов, патриоты всех мастей, члены националистического антисемитского общества «Память». Его руководитель Дмитрий Васильев и другие члены были большими поклонниками творчества Талькова, особенно они выделяли его песню «Россия». Однажды Васильев устроил презентацию своей газеты и пригласил звёзд эстрады, одним из них был Тальков.

Мероприятие прошло, а на следующий день все газеты напечатали фотографию, на которой певца обнимает Дмитрий Васильев. В заголовках было сказано, что Тальков является членом общества «Память». Артистов на этой презентации было много, но именно Талькову не повезло. Его прекратили приглашать на концерты и телевидение.

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Музыкант разослал опровержение во все газеты, но никто его не напечатал. Репутация певца была безнадёжно испорчена.

В этот самый момент появился Валерий Шляфман, ставший концертным директором Талькова. Он казался артисту очень пробивным человеком, который может решить все проблемы и вывести его на новый уровень. Именно Шляфман убедил Талькова выступить на роковом концерте в Ленинграде.

Начальник охраны Игоря Владислав Черняев настаивал, что не нужно лететь в Ленинград. Тальков не послушал его. Со знакомства с Шляфманом артист изменился: он мог нагрубить своим музыкантам ни с того ни с сего, бросить и разбить дорогой микрофон.

В тот день, когда Игорь собирался в Ленинград, он как будто чего-то опасался, взял с собой газовый пистолет, который купил для жены.


Отношения с женой и роковая женщина в жизни Талькова



У певца было много романов, при этом он был женат. Со своей супругой Татьяной Тальков познакомился ещё в 1979 году, ей было всего 19 лет. Игорь только приехал покорять столицу и жил то у одного приятеля, то у другого. Татьяна привела артиста к своим родителям домой, ради него бросила работу, решив полностью посвятить себя любимому. Первое время они жили в нищете, но абсолютно счастливо.

Игорь был очень переменчивым человеком. Татьяна всё терпела, всё прощала. В 1981 году у них родился сын.

Прошло несколько лет, и он добился всего того, о чём мечтал, в этом, несомненно, была заслуга и Татьяны. Она делала для него всё, прощала ему многочисленные увлечения.

Так, Талькову приписывают роман с актрисой Маргаритой Тереховой. Он сопровождал её на гастролях, помогая с музыкальной частью, а она учила его сценическому мастерству. Терехова очень уважала и ценила Талькова, а он её просто боготворил.

Также многие говорили о романе Игоря с певицей Азизой. Их часто видели вместе, и они явно нравились друг другу. Но коллеги артистов утверждали, что между ними была только дружба.

В августе 1991 года к коллективу Талькова присоединилась Елена Кондаурова, которую Шляфман назначил администратором. Многие называют Елену последней любовью Талькова. Кондауровой тогда было всего 24 года, артист был против того, чтобы она становилась частью его команды. Но однажды красивая и пластичная девушка во время репетиции удачно станцевала перед Тальковым под песню «Звезда» — певец взглянут на неё совершенно другими глазами. После этого он решил, что она может выходить с ним вместе на сцену. Сама Кандаурова рассказывала, что влюбилась в Талькова с первого взгляда.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Шляфман специально привёл Елену в команду артиста: она помогала навести в коллективе его порядки. Но главной её задачей было привязать к себе Игоря и тем самым отдалить от жены, с мнением которой певец считался.

Постепенно Талькова покинули самые преданные люди. Интриги Шляфмана отдалили его ото всех.


Кто убил Талькова — версия кинопродюсера Марка Рудинштейна



Марк Рудинштейн часто рассказывал о сложных отношениях между Исмаилом Таги-Заде и Игорем Тальковым. Таги-Заде был очень влиятельным продюсером в 1990-е годы.

Он пригласил певца сыграть главную роль в его фильме по роману Алексея Толстого «Князь Серебряный». Тальков сначала был в полном восторге. Однако, как потом выяснилось, Таги-Заде не выступал за создание настоящей исторической киноленты, а ратовал за деньги бандитов. Тальков это понял. Кроме того, продюсер оскорбил его жену, чего Игорь не простил и бросил съёмки. Его героя озвучивал другой актёр, а на премьере Тальков вышел на сцену, упал на колени перед полным залом зрителей и умолял не смотреть этот фильм. Продюсер был опозорен. После этого певцу угрожали.

Напомним, что Игорь Тальков был убит из огнестрельного оружия незадолго до выхода на сцену в коридоре, около своей гримёрной, во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Убийство произошло во время потасовки охранников Игоря Талькова (Александр Барковский, Аркадий Бондаренко, Сергей Игнатенко), Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым.

По версии СК России, Шляфман выстрелил в Малахова предположительно из револьвера Нагана, однако в итоге смертельно ранил Талькова.

В июне 2024 года дело об убийстве певца было закрыто. Следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к гибели артиста.


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#петербург
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Московские приставы пытаются получить долг по ЖКХ с бездомной Маши Малиновской
05 января 2025, 16:07

Маша Малиновская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Московские судебные приставы разыскивают телеведущую Машу Малиновскую из-за накопившегося долга за жилищно-коммунальные услуги. Проблема в том, что у неё нет официального жилья, зарегистрированного имущества и денег на банковских счетах.
Тем не менее, долги накопились, сообщает телеграм-канал Mash. Представители АО «Мосэнергосбыт» совместно с сотрудникам налоговой инспекции гоняются за медийной персоной с 2020 года. Организация пытается взыскать с модели глянца 125 тысяч рублей за пользование жилплощадью коммунальные услуги. Вот только пока не получается — за четыре года им не удалось найти даже собственно жильё звезды.

Последний судебный приказ и уведомление об исполнительном производстве пришли 20 июня нынешнего года. На адрес, по которому звезда давно не живёт, предпочитая коротать свой быт в других местах. Приставам остаётся только пытаться списать деньги со счетов Малиновской, что также будет довольно трудной задачей, ибо они пусты.

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#звёзды
#жкх
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«Тряхнула костьми, стыдобища»: что произошло с Пугачевой на Новый год и почему олигархи больше не платят ей за корпоративы
05 января 2025, 15:46

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В преддверии Нового года Алла Пугачева вновь привлекла внимание публики. Личные аккаунты примадонны и ее супруга Максима Галкина* заполнили странные ролики с певицей, которая, одетая в черное, танцует перед камерой, пытаясь создать образ счастливой жизни. Однако в кадре Пугачева с трудом передвигала конечностями, и было видно, с каким усилием ей даются движения. Как сейчас живет знаменитое семейство расскажет «Радио 1».

Пугачева похоронила надежду на возвращение в Россию


В социальных сетях Пугачеву начали высмеивать, намекая на то, что она нарядилась, словно собираясь «танцевать на похоронах» своих надежд на возвращение в Россию. Кроме того, внимательные пользователи раскритиковали внешний вид артистки.

«Пришла как на похороны», «Пугачева – черная вдова. Галкин*, держись!», «Тряхнула костьми и стариной! Стыдобища», «Это пляски на костях пугачевской карьеры в России», «Пляски на костях больше похожи на Пугачевские похороны», — возмущаются пользователи сети.

С момента своего отъезда из России Алла Пугачева активно пытается доказать своим соотечественникам, что может обойтись без них. Артистка не раз появлялась на публике в самые напряженные моменты, уверяя всех, что её жизнь полна счастья. В её микроблоге периодически мелькают фотографии подросших детей Лизы и Гарри, а сама певица демонстрирует новые наряды, стремясь показать, что она не испытывает финансовых трудностей и не живет лишь за счет случайных корпоративов.

Однако светская львица Алена Кравец развеяла этот миф. В интервью «Московскому комсомольцу» она откровенно заявила, что олигархи с Рублевки, долгое время являвшиеся основными заказчиками выступлений Пугачевой в России, теперь отказываются сотрудничать с ней, как с прокаженной.


«В этом году ни Пугачевой, ни Галкину* никто ничего не предлагал из наших олигархов, кто собирается уехать за границу на Новый год. Этим артистам объявлен бойкот. Галкина* не хотят приглашать из-за его статуса иноагента и антироссийской риторики. Более того, его могут задержать на границе, а он требует стопроцентную предоплату, что создает риск для заказчиков остаться и без денег, и без артиста. Пугачеву тоже не приглашают, ведь она — жена иноагента, и это репутационный риск», — поделилась Кравец.

Пугачева не простила Кравец за эти слова: вскоре после этого блондинку не пустили на закрытое мероприятие. Сначала организаторы утверждали, что причиной бойкота стал вызывающий наряд Кравец, но позже выяснилось, что именно «женщина, которая поет» могла быть замешана в этой травле.

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)


Ради Пугачевой задерживали поезда


Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал журналистам, что на протяжении многих лет Алла Пугачева умела избегать последствий своих поступков. Ей прощались многие ошибки, и на многие прегрешения закрывались глаза.

«Пугачева всегда ставила ультиматумы. Когда въезд автомобилей на Казанский вокзал был запрещен, её машина всегда подвозила её к поезду. Ради неё задерживали поезда и нарушали правила. Потому что она — Пугачева, и все подстраивались под неё!» — вспоминал продюсер в разговоре с PROZvezd.

По информации СМИ, в июне 2023 года столичный суд решил не накладывать штраф на артистку за просрочку по аренде и коммунальным платежам. Пугачева долго не платила за дачу, которую получила во временное пользование, и к моменту своего отъезда накопила задолженность в несколько сотен тысяч рублей, которую после своего побега переложила на плечи старшего внука Никиты Преснякова.

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Не так давно рок-музыкант Александр Скляр высказал свое мнение о поведении Аллы Пугачевой, раскрыв некоторые детали её характера. Композитор и гитарист, который не раз пересекался с артисткой, отметил, что она готова была на многое, чтобы оставаться в центре внимания.

По словам Скляра, Пугачева стремилась к тому, чтобы о ней говорили постоянно. Она была готова пойти на крайние меры, чтобы сохранить свой статус примадонны, который, по её мнению, должен принадлежать только ей.

«Она делала всё возможное и невозможное для того, чтобы оставаться на пьедестале. Этот титул уникален, и она была готова на всё, чтобы защитить его», — отметил музыкант.

Скляр также упомянул, что знает несколько историй о том, как Пугачева расправлялась с теми, кто угрожал её положению.

«Я могу рассказать минимум пять таких случаев. Она никогда не считалась с другими», — добавил он.

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По его мнению, Пугачева является классическим примером знаменитости, которая «слишком далеко заплыла» в море народной любви. Она ушла настолько далеко от народа, что перестала замечать его и обращать внимание на его мнение в рамках своей карьеры.

«Это типичный случай, когда артист создает вокруг себя иллюзию любви публики и в конечном итоге теряет связь с ней», — заключил Скляр в интервью Вячеславу Манучарову.

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05 января 2025, 15:24

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

Чуть больше 100 лет назад 23 декабря 1924 года появился на свет «Попандопуло» — народный артист СССР Михаил Водяной (1924-1987). При жизни Водяной получил огромную славу, пользовался любовью зрителей, был обвинён по страшной «сексуальной» уголовной статье и скончался от третьего инфаркта.

«Старший сын нормальный, а у младшего на уме одна музыка»


Будущий «король оперетты» появился на свет 23 декабря 1924 года в Харькове и был вторым, младшим сыном в семье Григория Моисеевича и Анны Львовны Водяных. Согласно семейной легенде, однажды предки Григория Моисеевича носили еврейско-немецкую фамилию Вассерман (от немецкого слова Wassermann – «водолей, водяной, водовоз»), но в какой момент и почему они стали Водяными — неизвестно. Отец был крупным начальником по снабжению, имел достойный заработок, из-за этого Анна Львовна могла сконцентрироваться на домашнем хозяйстве и воспитании детей.

В отличие от брата Роберта — он был старше на 9 лет — Миша с малолетства интересовался музыкой и был весьма артистичным. Где-то с четырёх лет он приходил в местную церковь послушать, как поют певчие на клиросе. Водяной позднее говорил, что был буквально околдован «этой божественной музыкой и волшебными голосами», и с того времени пел «всегда и везде».

Также он горячо любил выступать — разыгрывать разные сценки, юморить, веселить людей. Осознав, что у сына прекрасный слух, Анна Львовна отвела его в музыкальную школу. Мама полностю поддерживала тягу сына к творчеству. В то же время отец называл занятия Миши «несерьезными».

«В семье не без урода. Старший сын нормальный, а у младшего на уме одна музыка, драмкружки да переодевания», — негодовал Григорий Моисеевич.

Среднюю школу Михаил окончил в Кисловодске — туда семейство переехало в конце 1930-х. В 1941 году Водяной поехал в Ленинград и поступил сразу на второй курс актерского факультета театрального института.

А потом началась война. Театральный вуз эвакуировали в Томск. Выпускник пединститута Роберт Водяной отправился на фронт. Под Днепропетровском он был тяжело ранен и умер в госпитале осенью 1943 года.

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Именно в Пятигорском театре музыкальной комедии Михаил дебютировал на сцене и в скором времени осознал, что его настоящее призвание — оперетта.

В этом театре Михаил подружился с будущим великим танцовщиком Махмудом Эсамбаевым, а также с будущим журналистом-международником, киносценаристом и прозаиком Генрихом Боровиком, который в то время подрабатывал в Музкомедии помощником электромонтера и статистом.

«Водяной тогда делал свои первые шаги на сцене. Несмотря на некоторую разницу в возрасте (Михаил был старше на 5 лет), мы быстро сдружились… Миша талантливо произносил «Кушать подано» или «Господа, вас просят пройти в соседний зал», а Махмуд выходил с цыганским танцем и для меня было огромным удовольствием стоять за кулисами рядом с ними, видеть, как они волновались, репетировали, как серьезно готовились и спрашивали меня, как самого первого зрителя, получается или нет», — поделился в своих мемуарах Генрих Боровик.

Боровик рассказывал, что во время того, как в 1945 году Водяной уезжал во Львов — там создавался Театр музыкальной комедии — он был «в числе немногих, кто его провожал».

«После войны Миша покинул Пятигорск, и мне перепало несколько его ролей. Пару раз произносил «Кушать подано!», — отмечал Боровик.

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

«От любящего Тони — Миши Водяного»


Во Львовском театре музыкальной комедии Водяной играл Поповича в «Сорочинской ярмарке» по Н. Гоголю, Негоша в оперетте «Веселая вдова» Ф. Легара, Павла I в «Дочери фельдмаршала» О. Фельцмана, и практически за год-два превратился в ведущего актёра труппы. Львовская публика в огромном количестве шла на новую оперетту И. Дунаевского «Вольный ветер», где Водяной исполнял роль Микки, а Маргарита Демина играла Пепиту.

В оперетте по сюжету Микки одурманен Пепитой. Сам актёр признавался, что влюбился в Мару (так называли Маргариту Демину в театре), игравшую предмет его воздыхания на сцене, после первого же «каскадного» дуэта «Если мы вместе, сердце на месте, вдвое день светлей…».

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Водяной два года за ней ухаживал. А предложил руку и сердце сделал очень красиво и романтично. В день её рождения, 14 февраля, после окончания спектакля «Принцесса цирка» (где Водяной исполнял роль Тони, а Демина — роль Мабель Ибсон) он признался ей в любви, вручил цветы и торт. На крышке торта была надпись: «Дорогой Марочке — Мабель от любящего Тони — Миши Водяного».

За 35 лет брака эту коробку от торта муж с женой бережно хранили дома (взяли с собой даже при переезде в Одессу) — она была неким талисманом семейной идиллии. Всякий раз, когда затевался конфликт, Маргарита молча показывала коробку супругу, и тот «моментально становился шелковый».

Актерский брак оказался весьма крепким. Водяной и Демина не разлучались до конца жизни.

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

«Воздействовал на публику, словно гипнотизер»


В 1953 году пара вместе с театром переехала в Одессу — с того момента он стал называться Одесским театром музыкальной комедии. Там Водяной «ощущал себя Колумбом, открывающим новый и удивительный мир».

Этаким «посвящением» уроженца Харькова в одесситы была роль Яшки Буксира в оперетте И. Дунаевского «Белая акация». После премьеры местная пресса писала, что «настоящий одесский фраер Яшка Буксир в исполнении Водяного как будто настоян на аромате акаций и пропитан воздухом Одессы».

Другой легендарной ролью Михаила Григорьевича стал налетчик, «король Одессы» начала 20 века Мишка Япончик в оперетте Оскара Сандлера «На рассвете». При подготовке к выступлению Водяной встречался с Леонидом Утесовым, знавшим Япончика лично, и тот дал ему «ряд ценных советов».

«Я видел настоящего, живого Япончика и считаю, что Михаил Водяной больше похож на него, чем сам Япончик», — писал в своём дневнике Утесов.

Эту роль на сцене Водяной сыграл более 500 раз.

Поговаривали, что билеты на спектакли с Водяным не доходили до кассы, спекулянты их продавали втридорога, а билетами даже давали взятки. Одесситы обожали Водяного и звали просто «Миша».

«А Миша сегодня будет?», — спрашивали о грядущем спектакле люди.

И всем было ясно, о ком речь.

«Многие старались понять, в чем секрет власти Водяного над зрителем. Михаил Григорьевич воздействовал на публику, словно гипнотизер. Стоило ему выйти, и зал неистовствовал. Каждый спектакль с его участием становился праздником для театра. Как справедливо отмечал писатель Леонид Ленч: «Когда на сцену выходил Михаил Водяной, у меня возникало ощущение, что в зале становилось светлее», — говорила заведующая литчастью и директор музея Одесского театра музыкальной комедии Фаина Мушкатина.

Огромная популярность нахлынула после музыкальной комедии Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке», где Водяной сыграл Попандопуло — «адъютанта пана-атамана Грициана Таврического».

«И шо я в тебя такой влюбленный?!», «Смотри — композитор! А ну сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа развернулась, а потом обратно завернулась!», «Будешь давать жизни. Только смотри, не подведи! А то я тебе оторву голову и скажу, шо так и було!», «Хлопцы у нас абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня», «Убери ножичек! Сделаешь дырку, потом не запломбируешь!» Это — тебе… Это — мне… Это — опять тебе… Это — обратно тебе… Это всё время тебе!», «Гриша, ты наблюдал, как эта врангелевская морда била меня в морду?» «У пана-атамана нэма золотого запасу, я чувствую, что я скоро разбегусь в разные стороны».

В фильмографии Водяного всего 12 работ, самые известные — фальшивомонетчик Сосин («Инспектор уголовного розыска» и «Будни уголовного розыска», 1971-1973), Сан Саныч (Одиннадцать надежд», 1975), репортер газеты «Станок» Персицкий («12 стульев», 1976), Георг Стэн («Вольный ветер», 1983).

За 40 лет в театре он сыграл порядка 150 самых разноплановых ролей. Однако именно «Свадьба в Малиновке» принесла ему славу всесоюзного масштаба и подняла его карьеру на новый уровень.

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

«С такими заслугами — и на свободе, и до сих пор живой!»


В 1960 году Михаил Водяной стал обладателем своей первой правительственной награды — ордена Трудового Красного знамени. В 1964-ом он стал народным артистом Украинской ССР. Ещё через 12 лет актёр — первый артист оперетты, который получил «народного СССР» (только после него это звание в 1978 году получила артистка московского театра оперетты Татьяна Шмыга).

Водяной делился, что первым с «народным СССР» его поздравил Леонид Утесов.

«Позвонив по телефону, Леонид Осипович произнес: «Мои поздравления истинно народному... И шутливо добавил: «С такими заслугами — и на свободе, и до сих пор живой! Это ж надо!», — говорил он.

В 1979 году Водяного назначили худруком и директором родного театра. Он не особо хотел быть руководителем — лишь переживал, что на это место придёт случайный человек, «который погубит дело». В Музкомедии и вокруг театра у Водяного было достаточно недоброжелателей и скрытых завистников. Ещё теневые «хозяева города» желали видеть на подобном посту «своего человека».

Новый худрук и директор получил в Москве разрешение на строительство нового здания для театра и внушительное финансирование. А вот «пилить» эти деньги, как это было принято в то время, Водяной не захотел. С ним пробовали договориться. Предлагали и дальше выступать на сцене, но пост директора оставить, хотели «подмахнуть» написанное от его имени письмо в Минкульт СССР — в нём он якобы «добровольно отказывается от должности».

Однако Водяной письмо порвал, а визитеров выгнал. Результатом таких стрессовых ситуаций стал инфаркт.

Второй инфаркт и уголовное дело


В 1981 году Театр музыкальной комедии получил новое здание на 1 300 мест — там была идеальная акустика. Здание специально спроектировали для оперетты. На площади возле театра появился фонтан, красивейшие светильники и скульптурные композиции.

Первыми посетителями театра были работники ОБХСС и областной прокуратуры. Следователи долгое время пытались найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы привлечь Водяного за финансовые нарушения, но всё же ничего не обнаружили. Тогда начались угрозы и травля. Одесские, а потом и центральные СМИ сделали серию публикаций, которые дискредитировали Водяного. Ему домой стали звонить неизвестные: спрашивать, «правда ли, что Водяной то ли повесился, то ли застрелился» и интересоваться, «куда им привезти траурные венки».

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Друзья семьи говорили, что для сбережения больного сердца супруга Мара старалась сама отвечать на звонки, молча выслушивала очередные мерзости в его адрес, а Михаил каждое утро вытаскивал из почтового ящика брошенные «доброжелателями» гадкие письма, «чтобы Марочка не увидела этот очередной поток анонимной грязи».

Второй инфаркт Водяной получил, когда узнал, что по Одессе расползлись сплетни о его смерти. После случившегося он смог восстановиться и в скором времени Михаил уже проводил время на репетициях роли Тевье в мюзикле «Скрипач на крыше» по Шолом-Алейхему.

Осенью 1986 года против Водяного возбудили уголовное дело статье УК — «за развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». 15-летняя школьница обвинила актёра «в сексуальных домогательствах».

Михаила тут же взяли под стражу и посадили в городской Следственный изолятор. Если бы уголовное дело дошло до обвинительного приговора, то для Водяного это означало бы крах карьеры.

«В ходе расследования следствие устраивало допросы, находило непонятных «свидетелей». Миша очень переживал, нервничал, у него случались тяжелые сердечные приступы. И вдруг версия лопнула. Основной свидетель обвинения, 15-летняя девчонка, в своих показаниях заявила, что все «это» происходило в октябре. Сопоставив даты, правоохранители выяснили, что в октябре Михаил Водяной на пассажирском лайнере «Максим Горький» совершал кругосветное плавание. То есть у него алиби!» — говорил актер Театра музкомедии и дублер Водяного Эмиль Силин.

Девочка снова продолжала путаться в показаниях. А затем прямо в зале суда расплакалась и объявила, что оговорила Водяного — «на самом деле ничего не было».

Несмотря на признание главного свидетеля, Михаила не освободили. Суд перенесли, а его отправили обратно в следственный изолятор.

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)

«Король оперетты»


В спектакле «На рассвете» много лет без замен играл Водяной. Посетители театра спрашивали друг у друга: кто будет играть Мишку Япончика — «ведь Миша — на киче».

«И вот пришёл спектакль к моменту, когда на сцену должен выходить Мишка Япончик. Выстрелы. Оркестр. Аккомпанемент. Первые аккорды в зале. Звенящая тишина. И вдруг вышел на сцену ОН. И весь громадный зрительный зал Одесской оперетты… Они, по-моему, сыпались сверху с балконов с криками «Миша! Родной!»… Все стали забрасывать его букетами…», — поделилась актриса Ирина Апексимова, танцевавшая в те годы в кордебалете Одесского театра музкомедии.

Актёру разрешили отыграть в спектакле, но обвинения не сняли — дело ушло на доследование. Следователям дали команду — «копать еще глубже».

Михаил Водяной умер 11 сентября 1987 года из-за третьего инфаркта. Ему было только 62 года.

«Смерть этого жизнерадостного человека стала настоящей трагедией для всей страны. Плакали все — от мала до велика…», — рассказала примадонна Одесской музкомедии, народная артистка Украины Людмила Сатосова.

Уголовное дело закрыли «в связи со смертью обвиняемого».

Народного артиста СССР Михаила Григорьевича Водяного похоронили на 2-м Христианском кладбище. Актёра пришел провожал весь город. Благодаря жене Маре на могиле артиста установили необычный памятник — «Король оперетты» в окружении сыгранных им героев.

В настоящий момент Одесский академический театр музыкальной комедии носит имя Михаила Водяного. На сцене уже долгое время идет спектакль «Бал в честь короля», который посвящен артисту . В этом спектакле свою последнюю роль — супругу Короля — сыграла народная артистка Украины Маргарита Демина (1922-1999).

Сыграла Мара её 14 февраля — в день, когда когда-то Михаил Водяной предложил возлюбленной выйти за него замуж. На следующий день она скончалась.

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Насилие над падчерицей и убийство в 16 лет: подноготная Полежайкина из «Папиных дочек» и подстроенное падение с высоты
05 января 2025, 13:42

Михаил Казаков (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Актера Михаила Казакова российские зрители навсегда запомнят по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», где он сыграл веселого и доброго одноклассника Галины Сергеевны. Хотя настоящее имя актера мало кто помнит, его персонаж стал известным. Однако в реальной жизни журналисты окрестили артиста «скандалистом» и даже «убийцей». Подробнее о непростых испытаниях, с которыми столкнулся актер, расскажет «Радио 1».

Смерть отца и уголовное преследование


С самого раннего возраста Михаил оказался на съемочной площадке юмористического киножурнала «Ералаш». Это были 1990-е годы — время расцвета передачи, активно набирающей детей. Михаилу удалось пройти все отборочные этапы.

После успеха в «Ералаше» его пригласили участвовать в других юмористических проектах, таких как «Фитиль» и «6 кадров». Казалось, что жизнь Михаила складывается удачно: в столь юном возрасте он достиг значительных карьерных высот и стал популярным. Однако в 2002 году его семье пришлось столкнуться с тяжелым горем: его отца убили. Причиной трагедии стали проблемы в бизнесе.

Вся семья тяжело переживала утрату, ведь Казаков-старший не только был основным кормильцем, но и любимым мужем и отцом. С тех пор жизнь Михаила пошла под откос. Всего через три года он сам стал убийцей.

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Убийство в 16 лет


Трагические события развернулись после новогодних праздников в 2005 году. Михаил оказался вовлечен в конфликт с бывшим парнем своей подруги Виктории. Казаков, проявив мужество, попытался защитить девушку от агрессивного Куркина, но столкновение закончилось трагически — Кирилл погиб.

На теле молодого человека было найдено три ножевых ранения: два в сердце и одно в сонную артерию. Михаил утверждал, что не собирался никого убивать. Он не пытался скрываться от правоохранительных органов и сам признался в содеянном.

«Я убил… Защищал Вику, знакомую по школе…» — сказал он полиции.

Позже выяснилось, что после расставания с Кириллом Виктория была сильно расстроена. В тот роковой вечер Михаил встретил её по дороге, и она рассказала ему о своих переживаниях. Казаков решил помочь девушке и пошел с ней разбираться в ситуации. Однако разговор быстро вышел из-под контроля, когда Кирилл начал агрессивно нападать на Викторию. В этот момент Михаил был вынужден вмешаться и схватить нож.

Важно отметить, что родственники убитого Кирилла Куркина отозвали свой иск, что привело к пересмотру уголовного дела. В результате Михаилу предъявили обвинение по статье «превышение мер самообороны», что подразумевало более лёгкое наказание.

Михаил Казаков (Фото: соцсети)

Коллеги по работе отзывались о Казакове весьма положительно. Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский назвал его всеобщим любимцем и подчеркнул, что он вовсе не агрессивный человек.

«Миша — настоящий любимец публики. На съёмках мы даже прозвали его «подушка» — он такой добрый и мягкий. Его просто подставили», — говорил Грачевский в одном из интервью.


«Папины дочки»


В 2007 году Михаил Казаков получил роль недалекого Полежайкина в популярном российском сериале «Папины дочки». Сам актер подчеркивал, что этот проект стал важной частью его жизни. Он осознавал, что эта роль — одна из самых значимых в его карьере, поэтому до последнего продолжал участвовать во всех сезонах и продолжениях сериала.

После того как он стал всенародно известным, Михаил начал выступать в качестве ведущего на корпоративных мероприятиях. Однако в перезапуске проекта в 2023 году он не смог участвовать из-за проблем со здоровьем: в 2020 году актер получил серьезные травмы после падения с большой высоты.

Падение с высоты


Летом 2020 года Михаил случайно сорвался и упал с 12 метров прямо на ноги. Травмы оказались тяжелыми, и его срочно госпитализировали в реанимацию. Актер активно делился в социальных сетях шокирующими фотографиями своих конечностей, которые были черного цвета. Восстановление заняло несколько лет. Как отмечал сам артист, ему повезло: врачи полагали, что его физическая подготовка, обусловленная занятиями плаванием и фридайвингом с детства, сыграла ключевую роль в его спасении. Кроме того, перед инцидентом он успел сбросить 20 килограммов и начал тренироваться в зале.

В 2021 году актер сменил инвалидное кресло на костыли. В это время он также появился в шоу на федеральном канале и выдвинул неожиданную версию о причинах своего падения. По его словам, это могло быть покушением, так как лестница, с которой он упал, была подпилена. Казаков предположил, что это мог сделать супруг его бывшей возлюбленной Юлии. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, актер и другие участники этой истории прошли тест на полиграфе, который показал, что покушения не было.


Личная жизнь


Актер долгое время был женат на Елене, с которой познакомился в 2003 году. Однако чувства между ними возникли лишь позже. В 2011 году они узаконили свои отношения, а в 2012-м у них родился сын Мирослав. У Елены также есть дочь Виктория от предыдущих отношений. К сожалению, их союз не продлился.
«Хорошо, что это произошло сейчас, а не через сорок лет. У нее уже другой мужчина. Она сказала: "Когда научишься ходить, тогда звони". Похоже, ей не по пути с инвалидом. Я переживал это целый год», — делился артист в одном из интервью.

Во время бракоразводного процесса разразился громкий скандал: падчерица обвинила Казакова в насилии, а Елена подала на алименты. Михаил считал, что экс-супруга настраивала дочь против него.

«Сейчас шрам на сердце зажил, и стало легче. Человек, который так поступает, для меня больше не существует. У меня было ощущение, что ее подменили. Либо она не любила меня, либо это был брак по расчету», — отметил он.

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Обвинения не закончились на этом. Бывшая жена жаловалась, что из-за трагедии мужа не смогла нормально отпраздновать свой 30-й день рождения, так как отмечала его в реанимации. Она считала, что супруг испортил ей праздник своим состоянием.

Что касается Виктории, то она объясняла свои обвинения тем, что после падения отчим стал неадекватным, и она боялась за свою безопасность.

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