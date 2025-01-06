«Софья спит с Богомоловым»: в семье Собчак грядут большие перемены. Кто предрек паре развод и что известно об измене режиссера

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Ксения Собчак и Константин Богомолов столкнутся с серьезными испытаниями, которые подготовила им судьба. Этот год станет для них решающим, уверена нумеролог Снежана Сергеева. Что предсказывают знаменитой паре расскажет «Радио 1».
Собчак и Богомолову грозит развод?
Согласно прогнозам нумеролога Снежаны Сергеевой, в семье Ксении и Константина ожидаются значительные перемены. Прошедший год был для Ксении под влиянием энергии числа 6, что предвещало возможность рождения ребенка.
«Если Ксения успешно прошла программу шестерки, она должна быть сейчас беременной», — приводит слова специалиста «Экспресс газета».
Однако, если пара не смогла справиться с испытанием, это может привести к печальному исходу — возможному разводу.
Следует отметить, что Ксения Собчак уже пять лет замужем за Константином Богомоловым. На протяжении этого времени телеведущую постоянно подозревают в беременности, но ребенка она так и не родила. Накануне Нового года знаменитость вновь стала объектом слухов о возможном интересном положении: она появилась в образе с заметно округлившимся животом, а ее наряды, кажется, подчеркивали это изменение.
Ксения не раз заявляла о своем желании вновь стать матерью. Некоторые сплетники утверждают, что она якобы проходила курс гормональной терапии для процедуры ЭКО, в результате чего значительно поправилась.
Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2024 году Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили свою деревянную свадьбу. В честь пятилетия совместной жизни журналистка открыто поделилась в социальных сетях, что по-прежнему стремится удивлять мужа и радовать его сюрпризами. Она также с юмором прокомментировала слухи о том, что их брак является гостевым: «Сколько историй о нашем пиаре мы уже слышали… Но вот уже пять лет не можем провести и дня в разлуке — сразу начинаем скучать».
Слухи о любовнице Богомолова
Тем не менее, в июне актрису Софью Синицыну начали называть любовницей Богомолова, и Ксения отреагировала на эти слухи. Она призналась, что давно перестала читать желтую прессу и не в курсе подобных сплетен:
«Вряд ли мы бы жили вместе, если бы у нас не было доверительных отношений», — заявила журналистка.
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Однако накануне выяснилось, что Собчак все же следит за некоторыми источниками, распространяющими слухи о ее личной жизни. На ее YouTube-канале вышло интервью с блогером Антоном S, который поделился новостью от своего источника: «Мне пишет пташка: Богомолов жестко изменяет Собчак со своей бывшей подругой Софьей Синицыной. Соня — интересная дама, которая давно строит свою жизнь».
Антон был готов обсудить слухи с Ксенией прямо во время их интервью.
«Ты хочешь сказать, что это неправда?» — спросил он ее во время прогулки по парку.
Собчак с улыбкой отреагировала на слухи и спокойно пояснила, что такую вымышленную информацию мог написать совершенно случайный человек.
«Слушай, я не была свидетелем всего этого, но откуда у тебя набор случайных людей? Кто-то прислал тебе сообщение о том, что Софья спит с Богомоловым — это всего лишь слова. Ты же не думаешь, что можно так просто, анонимно и с разных аккаунтов, очернить человека?» — задала она встречный вопрос.
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