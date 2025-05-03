Оксана Самойлова показала, как идет строительство нового дома

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)
Оксана Самойлова в своем блоге показала, как продвигается строительство нового дома.
Блогер поделилась, что спустя 12 недель задуманное не удалось реализовать, однако «стройка-челлендж продолжается». По словам супруги Джигана, через четыре недели ремонт уже должен выйти на финишную прямую.
Самойлова добавила, что на 3 этаже нового дома будет огород.
Ранее стало известно, чем Джиган удивил Оксану Самойлову на ее 37-летие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Самойлова добавила, что на 3 этаже нового дома будет огород.
Ранее стало известно, чем Джиган удивил Оксану Самойлову на ее 37-летие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова