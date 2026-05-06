«Она у меня в сердце»: Григорий Лепс сделал заявление о возвращении к Авроре Кибе
Григорий Лепс заявил, что не может забыть бывшую невесту Аврору Кибу
Певец Григорий Лепс в беседе с kp.ru признался, что до сих пор не может забыть свою бывшую невесту Аврору Кибу.
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» после расставания не теряет надежды вернуть бывшую избранницу.
«Варианты есть, но у меня в душе только одна девушка — Аврора. Пока она у меня в сердце, ничего поделать не могу. Может быть, у нас ещё сложится», — заявил артист.Певец попросил поклонников не оскорблять девушку. Он рассказал, что замечал комментарии, где его экс-возлюбленную называли проституткой и содержанкой. Лепс заверил, что это неправда. Музыкант подчеркнул, что Киба — приличный человек.
«Просто Аврора пока очень молода. Мне 63, а я порой как выкину что-то. А ей только недавно 20 исполнилось», — отметил певец.Ранее Григорий Лепс сделал неожиданное признание о детях на фоне нового романа Авроры Кибы.