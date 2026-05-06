«Она у меня в сердце»: Григорий Лепс сделал заявление о возвращении к Авроре Кибе

06 мая 2026, 11:24

Григорий Лепс заявил, что не может забыть бывшую невесту Аврору Кибу

Певец Григорий Лепс в беседе с kp.ru признался, что до сих пор не может забыть свою бывшую невесту Аврору Кибу.





Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» после расставания не теряет надежды вернуть бывшую избранницу.

«Варианты есть, но у меня в душе только одна девушка — Аврора. Пока она у меня в сердце, ничего поделать не могу. Может быть, у нас ещё сложится», — заявил артист.

«Просто Аврора пока очень молода. Мне 63, а я порой как выкину что-то. А ей только недавно 20 исполнилось», — отметил певец.