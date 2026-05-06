«Желаю гореть в аду»: Жених Лерчек ответил на проклятия блогера Алины Расковской

Жених онкобольной Лерчек ответил на проклятия блогера Алины Расковской

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Жених онкобольной Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) ответил на проклятия блогера Алины Расковской. Луис Сквиччиарини в личном блоге заверил, что его невеста всегда относится к людям с любовью.





Чекалина борется с раком желудка с метастазами. Однако многие пользователи считают, что Лерчек пытается обмануть следствие, чтобы избежать наказания за вывод более 250 млн рублей в Эмираты через подложные документы.



Накануне Расковская сообщила, что сняла полную сил Валерию во время тренировки в зале в Москва-Сити. После этого девушку выгнали из клуба.

«Если раньше я желала скорейшего выздоровления той твари, которая пожаловалась, то теперь искренне желаю гореть в аду», — написала Алина в личном блоге.

«У Леры большое сердце, и она никогда не желала зла другим. Всегда только с любовью», — отметил аргентинец.