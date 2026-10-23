Достижения.рф

«Снова зовёт»: Дочь Дмитрия Маликова опубликовала фото с отдыха

Стефания Маликова показала фото с отдыха в Париже
Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)

Дочь российского эстрадного певца Дмитрия Маликова Стефания поделилась с подписчиками подробностями своего отдыха в Париже. Она опубликовала соответствующие фотографии в социальных сетях.



На кадрах запечатлено, как девушка ужинает в ресторане картофелем фри и пастой. Кроме того, Стефания посетила бутик Chanel.

Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)
Фото: Instagram*/steshamalikova


«Париж снова зовёт», — подписала снимки дочь музыканта.

Стеша Маликова родилась в 2000 году. Она активно ведёт социальные сети и развивает собственный бизнес, являясь основательницей бренда одежды Dress by Stesha. Её отец Дмитрий Маликов — известный российский певец и композитор, прославившийся в конце 1980-х годов. Его хиты «Звезда моя далёкая» и «С чистого листа» звучали на всех радиостанциях. Артист также известен как виртуозный пианист.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0