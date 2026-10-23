«Снова зовёт»: Дочь Дмитрия Маликова опубликовала фото с отдыха

23 октября 2026, 22:45

Стефания Маликова показала фото с отдыха в Париже

Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)

Дочь российского эстрадного певца Дмитрия Маликова Стефания поделилась с подписчиками подробностями своего отдыха в Париже. Она опубликовала соответствующие фотографии в социальных сетях.





На кадрах запечатлено, как девушка ужинает в ресторане картофелем фри и пастой. Кроме того, Стефания посетила бутик Chanel.



Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova) Фото: Instagram*/steshamalikova





«Париж снова зовёт», — подписала снимки дочь музыканта.