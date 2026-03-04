Изрядно похудевшая Стефания Маликова выставила пляжные снимки — фото
Дочь Дмитрия Маликова проводит отпуск в Дубае. Стефания рассказывала, что поначалу испугалась ракетных атак, однако позже решила не менять планы и продолжить отдых в ОАЭ. Накануне она поделилась в личном блоге пляжными снимками.
Даже на каникулах Стефания не пропускает тренировки, она довольна своей формой и нередко показывает результаты подписчикам. На этот раз наследница артиста опубликовала смелые фото в бикини — лаконичный купальник подчеркнул её стройную фигуру.
Фолловеры активно отреагировали на публикацию, оставив множество комплиментов. «Стеша — красавица, восхищаюсь!», «Ты точно ешь пироженки? Не верю!», «Ждём полноценную тренировку — вы невероятно мотивируете», «Несите огнетушитель, Стеша, это просто огонь», — написали пользователи в комментариях.
Ранее 26-летняя дочь Маликова ответила на критику своего «тела старухи».
Читайте также: *Запрещен в РФ