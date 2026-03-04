Изрядно похудевшая Стефания Маликова выставила пляжные снимки — фото

04 марта 2026, 21:38

Изрядно похудевшая Стефания Маликова показала новые пляжные фотографии

Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)

Дочь Дмитрия Маликова проводит отпуск в Дубае. Стефания рассказывала, что поначалу испугалась ракетных атак, однако позже решила не менять планы и продолжить отдых в ОАЭ. Накануне она поделилась в личном блоге пляжными снимками.