«Страх пробирается»: Стефания Маликова переживает на фоне обстрелов в ОАЭ

01 марта 2026, 13:23

Стефания Маликова переживает на фоне обстрелов в Дубае

Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)

Стефания Маликова рассказала в социальных сетях о тревожных событиях в Дубае, где сейчас находится.





По её словам, минувшей ночью в городе включились сирены экстренного оповещения на фоне сообщений об обстреле со стороны Ирана. Из окон, как утверждает Маликова, было видно пожар, а внезапная сигнализация посреди ночи заметно напугала.





«Когда слышишь сирены среди ночи, страх все равно пробирается. Особенно чувствуешь, как важно быть рядом и держаться друг за друга», — поделилась знаменитость.