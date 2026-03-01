«Страх пробирается»: Стефания Маликова переживает на фоне обстрелов в ОАЭ

Достижения.рф

Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)

Стефания Маликова рассказала в социальных сетях о тревожных событиях в Дубае, где сейчас находится.



По её словам, минувшей ночью в городе включились сирены экстренного оповещения на фоне сообщений об обстреле со стороны Ирана. Из окон, как утверждает Маликова, было видно пожар, а внезапная сигнализация посреди ночи заметно напугала.

«Когда слышишь сирены среди ночи, страх все равно пробирается. Особенно чувствуешь, как важно быть рядом и держаться друг за друга», — поделилась знаменитость.

Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)
Стефания поблагодарила всех, кто поддержал её добрыми словами и проявил участие. Она отметила, что старается отвлекаться и заниматься повседневными делами.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Дубае временно закрыли аэропорты. Из-за этого певица Ханна, которая находится в ОАЭ с семьёй, а также другие звезды пока не могут вылететь из страны.

