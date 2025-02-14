«Со мной произошла истерика»: Моргенштерн* выпустил эмоциональный рок-альбом

Моргенштерн* (фото: Telegram @alisherhateu)
Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев)* выпустил новый альбом с эмоциональными треками. Он откровенно рассказал, как в истерике работал на ним.
Музыкант недавно заявил, что осознал свои ошибки, и готов начать новую жизни. В настоящее время он лечится от зависимостей в рехабе в Израиле. Также он начал сводить татуировки с лица, в том числе знаменитые три шестёрки на лбу.
14 февраля Моргенштерн* вышел на связь с аудиторией. Он презентовал новый альбом «Alisher», в который вошли пять треков, сделанных в стиле русского рока. Песни получились эмоциональными и яркими.
В текстах музыкант много жалуется. В частности, он страдает от постоянных перелётов и смены мест проживания, из-за чего он не может нигде почувствовать себя дома.
Алишер* рассказал, что работа над альбомом велась одновременно в разных местах. Музыка и вокал создавалась им вместе с группой в Грузии, инструменты дописывались в Москве, сводилось всё специалистами из Петербурга, а пластинка полировалась на чердаке рехаба в Израиле. При этом в композициях нет ни единого компьютерного звука – это полностью живой альбом.
Запись альбома далась музыканту непросто. В какой-то момент у него случился серьёзный эмоциональный срыв, он пел сквозь слёзы.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
14 февраля Моргенштерн* вышел на связь с аудиторией. Он презентовал новый альбом «Alisher», в который вошли пять треков, сделанных в стиле русского рока. Песни получились эмоциональными и яркими.
В текстах музыкант много жалуется. В частности, он страдает от постоянных перелётов и смены мест проживания, из-за чего он не может нигде почувствовать себя дома.
Алишер* рассказал, что работа над альбомом велась одновременно в разных местах. Музыка и вокал создавалась им вместе с группой в Грузии, инструменты дописывались в Москве, сводилось всё специалистами из Петербурга, а пластинка полировалась на чердаке рехаба в Израиле. При этом в композициях нет ни единого компьютерного звука – это полностью живой альбом.
Запись альбома далась музыканту непросто. В какой-то момент у него случился серьёзный эмоциональный срыв, он пел сквозь слёзы.
«Я сижу на крыше рехаба накануне Дня всех влюблённых и жду релиза с чашкой чая. Чудесная штука эта ваша жизнь! Приятного прослушивания», – написал Моргенштерн* в соцсетях.Поклонники рэпера высоко оценили его новый альбом. Адвокат Катя Гордон написала, что новые песни Алишера* стали для неё настоящим откровением, поскольку исполнитель обрёл драматургию, судьбу и остроту, а это именно то, что и рождает настоящий рок.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова