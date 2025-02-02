«Я просил о популярности у дьявола. Хотел быть королём»: Моргенштерн* рассказал о расплате за ошибки юности

Моргенштерн* (фото: соцсети)
Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя – Алишер Валеев) сейчас проходит лечение в реабилитационном центре для зависимых в Израиле. Музыкант ответил на вопросы, которые волнуют его подписчиков.
Алишер запустил стрим, в ходе которого отвечал на вопросы, которые задали поклонники. Один из них спросил: «Правда ли, что ты заключил контракт с дьяволом?». В ответ артист подчеркнул, что это волнует многих и активно обсуждается в сети.
Также рэпер рассказал, как оказался в рехабе. Он понял, что с ним что-то не так, хотя до последнего не замечал проблем. Он был убеждён, что может пить всю жить, ведь он бессмертный.
В частности, он заметил за собой резкую смену настроения, что сказывалось как на нём, так и на окружающих. Врачи диагностировали ему биполярное расстройство психики. К тому же, вместе с алкоголем Алишер употреблял запрещённые вещества, что ещё больше ударяло по его организму.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
«Я вам так скажу, у меня был такой моментик... Если, конечно, это не ложное воспоминание. В период юношества, лет в 15-16, я прям просил о популярности у дьявола. Было такое. А дальше сами думайте, верить в это или нет. Судя по тому, как я сейчас расплачиваюсь, может, и да», – заявил Моргенштерн*.
Также рэпер рассказал, как оказался в рехабе. Он понял, что с ним что-то не так, хотя до последнего не замечал проблем. Он был убеждён, что может пить всю жить, ведь он бессмертный.
В частности, он заметил за собой резкую смену настроения, что сказывалось как на нём, так и на окружающих. Врачи диагностировали ему биполярное расстройство психики. К тому же, вместе с алкоголем Алишер употреблял запрещённые вещества, что ещё больше ударяло по его организму.
«Я понял, что я Бог. Потом я понял: нет, это слишком, я Божий сын, я дьявол во плоти и послан сюда свыше вершить великую миссию. И я начал общаться с Богом. Когда он начинает тебе отвечать, это уже клиника. Мне начали в голову приходить планы по спасению мира. Мне казалось, что мир – симуляция, за мной постоянно наблюдают», – отметил артист.Кроме того он вспомнил, что репетировал речь, с которой обратится к президентам разных стран. Хотел создать и своё государство, в котором станет королём. Он называл себя именами великих царей и даже написал собственную Конституцию. Однако после этого у артиста началась депрессия, ему стало казаться, что он недостоин жить.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова