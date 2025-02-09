«С чистого листа, с чистого лица»: Моргенштерн* свёл татуировку «666» на лбу

Подготовится к предстоящей неделе и знать в каком направлении идти нередко помогают гороскопы. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова поделилась предсказанием и дала свой прогноз для всех знаков зодиака, о чем пишут Starhit.