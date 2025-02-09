«С чистого листа, с чистого лица»: Моргенштерн* свёл татуировку «666» на лбу

Моргенштерн* (фото: Telegram @alisherhateu)
Моргенштерн* удивил поклонников, опубликовал в соцсетях видео, на которых удаляет татуировки с лица. В частности, он свёл свои знаменитые три шестёрки.
Кажется, рэпер намерен начать новую жизнь. К видео, на котором мастер удаляет татуировки с помощью лазера, он добавил подпись: «С чистого листа, с чистого лица».
В конце прошлого года артист впервые сообщил о проблемах с эмоциональным состоянием. Он назвал уходящий год самым худшим в его жизни, поскольку он столкнулся с сильнейшей депрессией. В настоящее время Моргенштерн* лечится в рехабе.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова