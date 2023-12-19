Собчак рассказала, что «немножко пожирнела» из-за проблем со здоровьем

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о прибавке в весе из-за проблем со здоровьем.
На эту тему Ксения Собчак высказалась на своём YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». В беседе с блогершей Кариной Нигай Собчак призналась, что комплексует из-за нынешней формы.
Собчак не уточнила диагноз, оказавший влияние на её фигуру. По словам журналистки, из-за лишних килограммов носит оверсайз-одежду.
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«У меня есть небольшая проблема: я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела. Ненавижу жирных людей, видимо, это моё проклятье наступило», — заявила она.
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Мария Фирсова