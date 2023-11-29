Собчак высказалась о постельных сценах с участием мужа

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Журналистка Ксения Собчак высказалась о постельных сценах с участием своего супруга, режиссёра Константина Богомолова.
«Огромное количество вопросов было на премьере сериала «Кеша»: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с другими женщинами. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», — написала Собчак в посте.
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