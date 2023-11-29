Собчак обвинила публикующие ее фото в мини-юбках СМИ в зависти

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Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что СМИ, которые публикуют ее старые фото, обесценивают ее достижения.
Об этом она рассказала на форуме «Грани личного бренда — 2023», пишет News.ru.
Собчак заявила, что является единственной девушкой в РФ, которая смогла после работы в реалити-шоу «Дом-2» заняться серьезным медиабизнесом. Журналистка отметила, что преодолевала этот путь на протяжении 15 лет.
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Собчак заявила, что является единственной девушкой в РФ, которая смогла после работы в реалити-шоу «Дом-2» заняться серьезным медиабизнесом. Журналистка отметила, что преодолевала этот путь на протяжении 15 лет.
«Самый большой комплимент для меня сегодня — когда различные СМИ, которые пытаются обесценить то, что я делаю, публикуют мои фотографии 20-летней давности в мини-юбке, где мне 18 лет. Это зависть», — добавила телеведущая.Ранее балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти бывшего любовника Александра Кузнецова в «Матросской тишине». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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