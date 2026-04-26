Внук Надежды Бабкиной поддержал театральный дебют Ольги Бузовой

В театре «Русская песня» состоялась премьера спектакля «Покровские ворота». В постановке сыграли Надежда Бабкина и Ольга Бузова. Внук Надежды Георгиевны поддержал театральный дебют Бузовой.
Как сообщает издание Super, молодой человек специально прибыл на премьеру и основательно подготовился: он привёз корзину цветов сразу для двух главных героинь вечера — для своей знаменитой бабушки и для её партнёрши по сцене.
«Вот такой у меня внучок, приехал специально сегодня. Причём привёз корзину цветов для Ольги и для меня», — с гордостью рассказала Бабкина после спектакля.Как ранее сообщалось, Ольге Бузовой пришлось ввести адреналин прямо в гортань перед выступлением из-за потери голоса. На сцене использовали фонограмму, поэтому афония не сильно повлияла на итог спектакля. Однако Бузова призналась, что после процедуры у неё сохранятся проблемы с голосом ещё около пяти дней.