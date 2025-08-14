Солист «Сплина» Васильев продаёт имущество на фоне проблем с деньгами

14 августа 2025, 14:39

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Фронтмен группы «Сплин» Александр Васильев вынужден продавать имущество из-за финансовых проблем. Об этом пишет Life.ru.





Напомним, весь коллектив «Сплина» покинул Россию после начала спецоперации на Украине и сейчас проживает в Испании.



По данным издания, Васильев не особо пользуется популярностью за границей. Он выступает в небольших залах и барах, которые остаются полупустыми.





«О непростом финансовом положении косвенно говорит и продажа в октябре прошлого года его загородного дома в Курортном районе Петербурга. Кадастровая цена особняка площадью 400 квадратных метров на участке 12 соток составляла около 40 миллионов рублей», — говорится в статье.