Солист «Сплина» Васильев продаёт имущество на фоне проблем с деньгами
Фронтмен группы «Сплин» Александр Васильев вынужден продавать имущество из-за финансовых проблем. Об этом пишет Life.ru.
Напомним, весь коллектив «Сплина» покинул Россию после начала спецоперации на Украине и сейчас проживает в Испании.
По данным издания, Васильев не особо пользуется популярностью за границей. Он выступает в небольших залах и барах, которые остаются полупустыми.
«О непростом финансовом положении косвенно говорит и продажа в октябре прошлого года его загородного дома в Курортном районе Петербурга. Кадастровая цена особняка площадью 400 квадратных метров на участке 12 соток составляла около 40 миллионов рублей», — говорится в статье.
Однако у артиста остались в Петербурге еще две квартиры, общая стоимость которых составляет порядка 40-50 млн рублей.
Тем временем коллектив «Сплина» недоволен позицией Васильева касаемо СВО. Из-за него коллектив перестал выступать в России и теряет доход.