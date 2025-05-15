«Крысы и предатели»: в какой беде оказался сбежавший за границу лидер «Сплин» и как группа потеряла миллионы

Александр Васильев (Фото: Телеграм @spleanclub)
Стало известно, что выступления коллектива музыканта Александра Васильева и директора Александра Морозова «Сплин» не приносят прибыли, а долги где-то на уровне 60 миллионов. Подробнее о ситуации в группе расскажет «Радио 1».
Миллионные долги и убыточное творчество
По данным за 2024 год, ООО «Сплин», оформленное на лидера группы Александра Васильева и директора Александра Морозова, показало чистый убыток в размере почти двух миллионов рублей. Это, на первый взгляд, лучше, чем катастрофические минус 24 миллиона в 2023-м, но радоваться нечему. Общая кредитная задолженность коллектива перевалила за 62 миллиона рублей. При этом прибыль за год сократилась на 10 миллионов и составила 32 миллиона.
Финансовый обвал начался после отъезда Васильева из России. Публика всё меньше проявляла интерес к «Сплину», а новая реальность – гастроли за границей – не принесла ожидаемого дохода.
Стало известно о падении цены на особняк Пугачевой на 22 млн рублей
Слова, которые всё изменили
Август 2022 года стал поворотным моментом. Во время выступления на фестивале «Чернозем» Васильев посвятил песню «Выхода нет» музыкантам, покинувшим страну, включая признанных иноагентами Бориса Гребенщикова* и Андрея Макаревича*.
Однако многие поклонники восприняли это выступление как предательство. В соцсетях под публикациями группы посыпались резкие комментарии: «Валите из страны!», «Вы нам не нужны», «Крысы и предатели». Организация «Офицеры России» даже обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить высказывания артиста. На фоне этого скандала был отменён концерт на арене ЦСКА – площадке, с которой связываются традиции армейского спорта.
Александр Васильев (Фото: Телеграм @spleanclub)
Иммиграция без аншлагов
После случившегося группа уехала в турне по зарубежным городам: Париж, Берлин, Нью-Йорк, Цюрих. Но успех оказался весьма скромным. Там, где в России собирались стадионы, теперь — камерные клубы на 200–300 человек. Порой залы наполнялись всего на 20%, как это было в испанской Марбелье летом 2023 года. Даже при снижении цен на билеты — до 39 евро — публика шла неохотно.
Журналист Ксения Собчак, побывавшая на одном из концертов, описала происходящее как трагедию: «Слёзы на глазах. Мой любимый артист с детства, а зал — полупустой».
В 2025 году группа планирует всего два концерта — и оба за пределами России.
Что сейчас с Васильевым
Александр Васильев обосновался в Испании. Он не делает политических заявлений и почти не появляется в соцсетях. По слухам, изучает испанский и занимается живописью. В конце 2024 года он продал свой дом и участок в России на сумму около 39 миллионов рублей. Общается с оставшимися в России друзьями и коллегами только онлайн и, по собственным словам, не исключает возвращения на родину — хотя, скорее всего, лишь в формате короткого визита.
Читайте также:
«Внучка хотела от меня избавиться»: молодой любовник Светланы Светличной или нерадивый сын? Кто получил в наследство ее миллионы
Прозрачное платье с необычным париком: Белла Хадид снялась для Vogue
Светская львица Надежда Оболенцева скрывает, что родила ребенка
* включены Минюстом в список иноагентов
Дарья Филинова