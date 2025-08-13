Группа «Сплин» возвращается в Россию под другим названием

13 августа 2025, 10:01

Группа «Сплин» возобновляет бизнес в России под брендом «Ласта и паста»

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

После длительного перерыва группа «Сплин», покинувшая Россию в 2022 году, возвращается на российский рынок. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».