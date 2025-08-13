Группа «Сплин» возвращается в Россию под другим названием
После длительного перерыва группа «Сплин», покинувшая Россию в 2022 году, возвращается на российский рынок. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Фронтмен группы Александр Васильев и директор Александр Морозов подали заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда «Ласта и паста», который будет заниматься продажей мерча и арендой музыкального оборудования. Сообщается, что в заявке указаны виды деятельности, связанные с торговлей одеждой и музыкальным оборудованием, которое несколько лет оставалось без дела в Москве. Стоит отметить, что у группы уже есть зарегистрированное ООО «Сплин», однако за прошлый год оно понесло убытки в размере более 38 миллионов рублей.
Несмотря на первоначальные заявления, что группа не планирует возвращаться к концертной деятельности в России и выпускать новые треки, в начале 2025 года музыканты представили новый трек под названием «Ласта и паста», который стал основой для их нового бизнеса. Группа «Сплин» пыталась завоевать популярность в Европе, однако концерты не приносили ожидаемого успеха, и залы не заполнялись.
