Солистка Reflex процитировала героиню «Служебного романа» в ответ на хейт

Певица Ирина Нельсон рассказала, как относится к хейтерам после критики вокала
Ирина Нельсон (Фото: Instagram* @irinanelson)

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, как относится к хейтерам после критики её вокала.



В мае певица столкнулась с критикой в сети после того, как исполнила песню «Люблю» вживую на концерте.

В комментариях пользователи назвали вокал артистки «потугами» и обвинили её в многолетней лжи: якобы все годы на сцене она пела под фонограмму. В беседе с «Газетой.Ru» Нельсон поблагодарила всех, кто о ней пишет. Артистка включила в этот список и хейтеров.

«Плохо или хорошо — это неважно, ведь если пишут — значит, помнят, а если помнят — значит, любят. И вообще, говоря словами главной героини всеми любимого фильма «Служебный роман»: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать», — заметила Ирина.
Ранее продюсер Сергей Дворцов вступился за солистку Reflex после травли из-за вокала. Он отметил, что у Нельсон могли быть свои причины исполнить песню именно так.

Ольга Щелокова

