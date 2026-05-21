«Имеет право»: Продюсер вступился за солистку Reflex после травли из-за вокала

21 мая 2026, 14:43

Продюсер Дворцов поддержал Ирину Нельсон, которую высмеяли в сети за живой вокал

Продюсер Сергей Дворцов поддержал солистку Reflex Ирину Нельсон. Ранее пользователи сети раскритиковали певицу за живой вокал на концерте. Комментаторы назвали её исполнение «потугами» и обвинили артистку в многолетней лжи.





В беседе с «Газетой.Ru» музыкальный эксперт отметил, что у Нельсон могли быть свои причины исполнить песню именно так. По мнению Дворцова, поклонникам стоит не высмеивать артиста за пение без фонограммы, а поддерживать его.

«Каждый артист имеет право выступить с фонограммой в том случае, если плохо себя чувствует или у него были длительные гастроли. Я не понимаю людей, которые раскритиковали её именно из-за живого исполнения. То есть, наоборот, должно нравиться живое исполнение артиста. Действительно ли фальшивила Ирина? Я не хочу указывать, фальшивила она или нет», — заявил продюсер.