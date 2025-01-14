Сожитель требовал сделать аборт, но она вышла замуж за осветителя и родила троих детей: трагичная судьба «Серафимы Прекрасной» Екатерины Порубель

Екатерина Порубель (Фото: кадр из сериала в сериале «Серафима прекрасная»)
Из полноватой школьницы в уверенную молодую актрису
Екатерина Порубель родилась 8 июня 1983 года в Москве в семье физиков. Детские годы актриса вспоминает с теплой ностальгией, несмотря на то, что она сильно отличалась от своих сверстников.
«Я всегда была пухленькой. Некоторые дети капризничают за столом, а меня уговаривать поесть не приходилось — аппетит был зверский. Жаль, что позволяли есть, сколько хочу. Не виню родителей, просто считаю, что они должны были проводить более жесткую политику в отношении еды», — признавалась Порубель.
В старших классах вес достиг своего пика, что не помешало Екатерине стремиться к своей мечте, к сцене. С малых лет она находила отдушину в театральной студии, где педагоги разглядели в девочке не только индивидуальность, но и мощный потенциал. Именно там в её жизни появился Виктор Коршунов, чуткий наставник, открывший ей двери в Щепкинское училище.
За время учебы Порубель изменилась не только внутренне, но и внешне: танцы, сцена, недосыпы — всё это превратило полноватую школьницу в энергичную, уверенную в себе молодую актрису. Она пришла в «Щепку» с решимостью покорить профессиональный Олимп, и её упорство не оставило сомнений у окружающих.
Творчество
Первые роли Екатерины в кино были эпизодическими, но даже мельком появляясь на экране, она запоминалась зрителю. Ее коллеги вспоминали, как легко девушка справлялась с драматическими образами, превращая их в маленькие шедевры.
Одной из таких ролей стала работа в фильме «Агитбригада «Бей врага!», где её героиня — рыбацкая девушка — своим душевным образом очаровала экранного героя и зрителей. По словам ее партнера по картине Виктора Сухорукова, Екатерина — это актриса с редкой глубиной.
Настоящий успех ждал ее на сцене Малого театра. Здесь Порубель нашла свое амплуа: роль Атаманши, а позже — роль, которая определила её актёрскую судьбу, — Серафима из одноимённой мелодрамы. Удивительно, как коренная москвичка сумела настолько убедительно перевоплотиться в сельчанку, что зрители не могли поверить в её столичное происхождение. Однако сама Екатерина признавалась: ее путь к успеху был омрачен трагедией.
Мама актрисы, с которой у нее были особенно близкие отношения, страдала от тяжёлого заболевания. Молодая актриса отказалась от множества перспективных ролей, чтобы заботиться о ней. Потеря матери стала для Екатерины переломным моментом. Она говорила, что с ее уходом внутри наступила странная пустота, смешанная с облегчением: мама больше не страдала. Ее боль Екатерина пыталась заглушить верой, находя ответы в молитвах и обращении к церкви.
Личная жизнь Екатерины Порубель
Личная жизнь Екатерины Порубель, как и ее значимые роли, также наполнена драматизмом. Екатерина воспитывает троих детей, но личные отношения она всегда оставляла за кулисами. Имя отца ее первенца Саввы так и осталось тайной, что только разжигало интерес к жизни Порубель.
Романтическая драма в жизни актрисы началась ещё в студенческие годы. В этом юном возрасте Екатерина впервые столкнулась с глубокой привязанностью, которая, однако, не стала историей со счастливым концом. Будучи выпускницей театрального вуза, она была вынуждена приостановить карьеру ради рождения сына Саввы. Отец ребёнка, личность которого она тщательно скрывала, предал актрису. Он ушел после того, как Порубель отказалась делать аборт.
Спустя год судьба подготовила ей новый поворот — съёмки в сериале «Серафима прекрасная», где Екатерина не только проявила актёрское мастерство, но и встретила свою любовь. На съёмочной площадке её внимание привлек осветитель Анатолий Левенец. Он был прост, добр и искренен — качества, которые артистка ценит превыше всего.
«Толя был тем, кто всегда приносил мне кофе в нужный момент, но главное — его тепло и забота стали для меня источником силы», — вспоминала Екатерина.
Актриса подчёркивает, что гармония в отношениях не требует внешней мишуры.
«Мы притёрлись друг к другу ещё до свадьбы. Это было естественное продолжение нашей жизни», — отмечает Порубель.
После выхода «Серафимы прекрасной» Екатерину начали сравнивать с неподражаемой Нонной Мордюковой, а её роль привела к номинации на престижную премию. Но на этом успехи не закончились. Она продолжила активно работать, даже будучи мамой троих детей.
Екатерина Порубель сегодня
В последние годы актриса пропала с экранов. Это было связано с рождением третьего ребенка, однако в прошлом году Екатерина Порубель снялась в таких сериалах, как «Любовь преодолеет всё» и «Лимитчицы».
Читайте также:
Море хейта от «Звезд в Африке» и второй брак на грани краха из-за алкоголя — насыщенная жизнь Стаса Ярушина
Неудачно выдал дочь замуж и сел в тюрьму: почему тесть-миллионер запретил Баскову видеть сына и оставил родную дочь ни с чем
Муж застал с другим: кто настоящий отец дочери Натальи Ветлицкой, роман с бывшим Волочковой и связи с олигархами