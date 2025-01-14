Море хейта от «Звезд в Африке» и второй брак на грани краха из-за алкоголя — насыщенная жизнь Стаса Ярушина

Стас Ярушин — имя, которое знакомо поклонникам российского телевидения. Вспомните дерзкого и харизматичного Антона Мартынова из сериала «Универ», и перед глазами сразу возникает его яркий образ. Однако жизнь Ярушина не ограничивается одной ролью. Пускай у многих в голове он прочно закрепился как «вечный студент», на деле Стас давно уже взрослый и самодостаточный мужчина. За его плечами богатая карьера в КВН, музыка, успешный бизнес, личные драмы и, конечно, семья. Сегодня, 14 января, Ярушину исполняется 43 года. «Радио 1» расскажет о его жизненном пути от молодого комика до многогранной личности.