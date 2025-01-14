Море хейта от «Звезд в Африке» и второй брак на грани краха из-за алкоголя — насыщенная жизнь Стаса Ярушина

Стас Ярушин (Фото: соцсети)
Стас Ярушин — имя, которое знакомо поклонникам российского телевидения. Вспомните дерзкого и харизматичного Антона Мартынова из сериала «Универ», и перед глазами сразу возникает его яркий образ. Однако жизнь Ярушина не ограничивается одной ролью. Пускай у многих в голове он прочно закрепился как «вечный студент», на деле Стас давно уже взрослый и самодостаточный мужчина. За его плечами богатая карьера в КВН, музыка, успешный бизнес, личные драмы и, конечно, семья. Сегодня, 14 января, Ярушину исполняется 43 года. «Радио 1» расскажет о его жизненном пути от молодого комика до многогранной личности.
Ранние годы и КВНСтас родился в творческой семье в Челябинске. Его отец писал песни, играл на музыкальных инструментах и руководил школьной командой КВН. С детства мальчик был окружён искусством и вдохновением, которые поощряли креативность ребенка. Уже в семь лет он начал заниматься музыкой, обучаясь игре на фортепиано. Параллельно Стас увлекался хоккеем — его детство удачно совмещало в себе творчество и спорт.
Первый успех пришёл в 13 лет, когда Ярушин занял второе место на городском конкурсе талантов. Уже тогда было понятно, что у него есть задатки артиста.
Стас Ярушин (Фото: соцсети)
«Потом мне сняли первый школьный клип, далее я записал детский альбом на кассету. Папа сказал:«С хоккеем у тебя ничего не получится, поэтому тебе надо спеть песню на дне первокурсника. Тебя заметят местные кавээнщики, и все будет хорошо!» Так и случилось», — рассказывал артист.Выбор пойти в бэк-вокал КВН стал судьбоносным. На одном из фестивалей его заметили и пригласили в команду «Уездный город», которая в 2002 году завоевала чемпионство Высшей Лиги.
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Правда, потом команда раскололась. У самого Ярушина не со всеми ее участниками были приятные отношения: Гудков и Незлобин особенно часто «подкалывали» своего коллегу из-за формы губ, а один раз и вовсе сравнили его рот с анусом. Потом, конечно, извинялись, но Стаса такое поведение вообще не устроило — не понимал, зачем изначально разводить «детский сад». Взрослые же люди, нечего лицемерить.
Взлёт карьеры в «Универе»После ухода из КВН карьера Стаса начала стремительно развиваться. Ему предложили стать соведущим телевизионной программы «Цвет нации» на СТС, позже он дебютировал в популярном шоу Comedy Club. Однако настоящая слава пришла с ролью Антона Мартынова в «Универе».
Стас Ярушин и Виталий Гогунский (Фото: кадр из сериала «Универ»)
«Помню свой первый съемочный день в сериале и помню, что мне давали шанс на 22 серии», — отмечал Ярушин.Сначала его участие в сериале планировалось только на один, максимум — пару эпизодов, но зрители полюбили персонажа, и «Антон Мартынов» стал неотъемлемой частью шоу. Позже Стас появлялся в продолжениях проекта — в «СашаТаня» и «Универ. 13 лет спустя».
Бизнес, музыка и негатив по «Звездам в Африке»Ярушин не ограничился актёрской карьерой. Он основал компанию Y-Generation Production, запустил свою линию спортивной одежды. Иногда по стартапам выходили проколы — проекты могли «пролететь» где-то на 7 миллионов рублей.
Стас также занялся музыкой. Записывал каверы, альбомы и даже звал известный артистов на YouTube-шоу «Музлофт».
Телепроекты Стас тоже не обошел стороной. В шоу «Звезды в Африке», куда он впервые попал в 2021 году, артист проявил себя как интриган и стратег.
Стас Ярушин (Фото: соцсети)
«Я отдавал себе отчет, что меня снимают камеры 24/7, я стал мутить конкретно», — вспоминал Ярушин в «Север шоу».Рассорившись почти со всеми конкурентами на шоу, Ярушин столкнулся с морем негатива в соцсетях. Иногда люди забывают, что сценический образ у актеров отличается от домашнего, повседневного, вот и здесь решили, что в жизни он такая же «крыса», какой представил себя в «Звездах в Африке».
Несмотря на критику хейтеров, Стас вернулся в проект в будущем сезоне, надеясь победить. К сожалению, не удалось.
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Пустой брак и риск очередного разводаПервый брак Стаса с Полиной Бисеровой, дочерью мэра Копейска, оказался недолговечным. Они познакомились в ночном клубе. Закрутился пылкий роман, и все казалось замечательным — вот только вместе пара прожила лишь год. Причиной развода стали занятость актёра, денежный вопрос и разница в образе жизни.
Второй женой артиста стала Алена, с которой тот познакомился на съёмках «Универа». Алена не видела в Стасе первым делом «известную личность» и «выгоду», потому что не смотрела программы с его участием. Они сошлись на взаимном влечении. В 2012 у пары родилась дочка Стефани, а в 2014 — сын Ярослав.
Станислав Ярушин с женой Аленой и детьми (фото: соцсети)
Но даже семья переживала непростые моменты. Стас откровенно рассказывал, как его увлечение алкогольными вечеринками едва не разрушило брак.
«Я всегда любил веселиться… Выпивал и меня дальше несло», — признался Ярушин на шоу «Надо обсудить». Он уточнил, что проблем, которые надо «топить в алкоголе», у него не было, просто была привычка на тусовки и дебош.Алена вовремя обозначила границы дозволенного, видя, как их семейная жизнь начала рушится. Стас прислушался, потому что любит жену, и завязал с диким весельем и жутким похмельем. В октябре 2024 у семейной пары Ярушиных родилась дочка Саша.
Сейчас Стас уверенно говорит, что всегда будет поддерживать Алену и детей. Даже если однажды вдруг случится развод — он семью без помощи не оставит.
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