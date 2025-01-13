Неудачно выдал дочь замуж и сел в тюрьму: почему тесть-миллионер запретил Баскову видеть сына и оставил родную дочь ни с чем

Николай Басков с супругой Светланой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Личная жизнь дочери — инвестиционный проект
Борис Шпигель (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
В 1999 году Басков был мало известен широкой публике и искал продюсера. Инвестором для «золотого голоса России» стал Борис Шпигель. «Фармацевтический король» выгодно инвестировал капитал в восходящую звезду и заметно заработал на проекте. Баскову тогда доставалось только 40% от прибыли с концертов.
Так совпало, что вернувшаяся после обучения в Англии дочь Шпигеля влюбилась в перспективного певца Николая Баскова. Отношения Светланы и Николая Борис только приветствовал, это означало, что связи с певцом будут прочнее, а все доходы останутся в семье.
В 2001 году молодые люди поженились, устроив роскошное торжество. А в 2006 году у них появился сын, которого они назвали Бронислав Басков-Шпигель. Но к тому моменту отношения в семье начали портиться. В этом была виновата и работа Баскова, который часто уезжал на гастроли.
В результате Светлана приняла решение развестись, и в 2007 году семья окончательно распалась. После развода, общение между отцом и сыном прекратилось. Мать и дед запретили Баскову видеться с ребёнком. Более того, сына известного артиста лишили отцовской фамилии.
Второй брак также был результатом расчетов отца
Светлана Шпигель (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В 2011 году Светлана снова связала себя узами брака. Её супругом стал Вячеслав Соболев, украинский предприниматель, владелец сети супермаркетов «Обжора» в Донецке. Сам «фармацевтический король» родился на Украине и очень хотел расширить свой бизнес в этой стране. Шпигель ввел Соболева в руководство еврейской донецкой общины и выдал за него дочь.
Через год после того, как Светлана и её муж обменялись клятвами, на свет появилась их дочь Нина. С первым ребёнком супруги Соболев смог установить контакт и даже оформил усыновление. Но и в этот раз семейная гармония была недолгой. В 2014 году супруги развелись, а предприниматель отказался от своих детей и всех контактов с Россией и начал новую жизнь.
Коррупционный скандалЕвгения Шпигель (Фото: РИА Новости)
21 марта 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали главу Пензенской области Ивана Белозерцева. Против него были выдвинуты обвинения в злоупотреблении служебным положением и получении взятки. Тогда же правоохранители задержали Бориса Шпигеля, его супругу Евгению.
В самый разгар пандемии глава Пензенской области и фармацевтические компании Шпигеля зарабатывали деньги на госзакупках. Борис Шпигель получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и должен будет выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей.Его супруга Евгения Шпигель получила 8,5 лет в колонии общего режима. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был приговорён к 12 годам заключения в колонии строгого режима.
Светлана Шпигель осталась без денег
После задержания Бориса Шпигеля все его имущество было арестовано, в том числе то, что было в квартирах его дочери Светланы. У Шпигель забрали все ценное, в том числе украшения, которые когда-то ей дарили бывшие мужья. В конце 2024 года Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление о признании банкротом Светланы Шпигель, дочери основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и бывшей супруги Николая Баскова.
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