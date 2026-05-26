«Спал на земле»: Звезда «Сватов» рассказал, как доказывал готовность к армии
Актёр Николай Добрынин рассказал, как с восьмого класса просился в погранвойска
Заслуженный артист России Николай Добрынин признался, что мечтал попасть в армию ещё в школьные годы. Об этом он рассказал на встрече актёра Глеба Калюжного из армии.
В беседе с Пятым каналом Добрынин сообщил, что служил ещё в советское время. Тогда общество считало неслужбу постыдным делом.
«Я уже с восьмого класса, когда учится в школе, я уже бомбил военкомат и просил меня забрать в погранвойска», — заявил он.Особенно сильно актёр захотел служить после ухода старшего брата.
«Я всю ночь не спал, я тоже вместе с ним стоял на посту рядом с домом. Мама меня нашла спящим на земле, она говорит: «Ты что, сынок, спишь на земле?». Я говорю: «Брат же служит, и я тоже должен», — рассказал Добрынин.Артист подчеркнул, что его поколение воспринимало армию как важный этап взросления. Говоря о современных молодых людях, Николай Николаевич привёл в пример Глеба Калюжного, который вернулся из армии после года срочной службы.