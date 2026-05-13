«Спорт терпеть не могу»: Актриса Анна Глаубэ раскрыла свой режим питания
Актриса Анна Глаубэ, известная по сериалу «Искусство соблазна», часто публикует в своих блогах фото в купальнике и демонстрирует на них отличную физическую форму. Знаменитость рассказала, как поддерживает тело в тонусе.
В беседе с Леди Mail Анна сообщила, что придерживается режима питания.
«Стараюсь отдавать предпочтение здоровой еде, минимизировать углеводы. Тарелка моя, выражаясь языком диетологов, в основном состоит из белка. Потому что он — строительный материал нашего организма: волосы, кожа, мышцы — всё строится на белке. Раз в неделю могу себе позволить что-то вредное», — поделилась Глаубэ.При этом актриса подчеркнула, что со спортом у неё не сложилось.
«Терпеть его не могу, я ленивая, просто как не знаю кто. Иногда могу себя заставить сходить на йогу или реформер, но это прям мой максимум. И то занимаюсь я этим, когда у меня спина начинает болеть», — рассказала артистка.Она добавила, что ждёт роль спортсменки — тогда она получит мотивацию и накачается перед съёмками.