«Спорт терпеть не могу»: Актриса Анна Глаубэ раскрыла свой режим питания

13 мая 2026, 12:12

Актриса Анна Глаубэ рассказала о режиме питания и нелюбви к спорту

Анна Глаубэ (Фото: кадр из сериала «Инкассаторы»)

Актриса Анна Глаубэ, известная по сериалу «Искусство соблазна», часто публикует в своих блогах фото в купальнике и демонстрирует на них отличную физическую форму. Знаменитость рассказала, как поддерживает тело в тонусе.





В беседе с Леди Mail Анна сообщила, что придерживается режима питания.

«Стараюсь отдавать предпочтение здоровой еде, минимизировать углеводы. Тарелка моя, выражаясь языком диетологов, в основном состоит из белка. Потому что он — строительный материал нашего организма: волосы, кожа, мышцы — всё строится на белке. Раз в неделю могу себе позволить что-то вредное», — поделилась Глаубэ.

«Терпеть его не могу, я ленивая, просто как не знаю кто. Иногда могу себя заставить сходить на йогу или реформер, но это прям мой максимум. И то занимаюсь я этим, когда у меня спина начинает болеть», — рассказала артистка.