«Справедливость торжествует»: Павел Деревянко высказался о приговоре экс-партнёру
Павел Деревянко прокомментировал приговор, вынесенный его бывшему бизнес-партнёру Григорию Мулузяну. Об этом сообщает Super.
Пресненский суд Москвы признал криптоинвестора виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Актёр отметил, что не может назвать решение суда полностью удовлетворительным, однако считает, что справедливость в целом восторжествовала. При этом Деревянко подчеркнул, что не выступает за ужесточение наказания.
По данным следствия, с 2021 по 2023 год Мулузян вводил инвесторов в заблуждение, представляясь экспертом в сфере криптовалют и обещая высокий доход. Чтобы создать видимость успешного бизнеса, он сначала выплачивал проценты, а затем прекращал выплаты и присваивал деньги. Общий ущерб, по оценкам, составил около 120 миллионов рублей.
