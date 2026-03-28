«Съемки встали, группа в ужасе»: как роскошный пресс-тур в Куршевеле разрушил карьеру стилиста Александра Рогова?
Стилисту, телеведущему и одному из самых влиятельных экспертов в мире моды Александру Рогову 29 марта исполняется 45 лет. Этому выходцу из тульской глубинки удалось невозможное: он стал «народным стилистом», сместил с трона легендарного историка моды Александра Васильева и даже получил благословение зрителей Первого канала. Но, как это часто бывает, чем выше поднимается герой, тем болезненнее может быть падение. О пути Рогова к славе и скандале, который в одночасье перечеркнул его работу на главном телеканале страны, читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра РоговаБудущая звезда ТВ родился в Воронеже 29 марта 1981 года, но детство его прошло в маленьком поселке Рассвет Тульской области, куда семья переехала, когда мальчику был всего год. Отец работал инженером на птицефабрике, мать была фельдшером, и поначалу сын готовился пойти по ее стопам. Однако планы рухнули, когда выяснилось, что будущая звезда не выносит вида крови. Серебряный медалист не стал штурмовать МГУ, а поступил на факультет иностранных языков Тульского педагогического университета и параллельно начал осваивать азы журналистики на местном телевидении.
Упорство, ставшее визитной карточкой Рогова, проявилось уже тогда. Парень из глубинки не просто попал на ТВ, он выиграл грант в Школу телевизионного мастерства Владимира Познера и отправился покорять Москву. Но самый смелый авантюрный шаг он сделал, решив связать жизнь с модой. Родители, по его собственным словам, были в ужасе.
«Они покраснели и ответили, мол, ты можешь быть стилистом, но мы всем будем говорить, что ты журналист», — вспоминал Рогов в интервью изданию sobkor02.
Однако он оказался упёртым: чтобы попасть на Неделю моды, он с подругой вырезал чужие работы из немецких журналов и выдал портфолио за свое. Обманывать пришлось и на проекте ТНТ «Голод» в Берлине, где он блеснул знанием языка, не умея толком монтировать видео. Но именно эта наглость и вера в себя открыли ему дорогу в мир гламура и на телевидение.
Тень «Клумбы» и закрытая личная жизньЛичная жизнь Рогова всегда была той сферой, которую он предпочитал не афишировать, что порождало слухи. Публично он никогда не был женат, у него нет детей, и он крайне редко делится подробностями романов. Однако в начале карьеры в его биографии была глава, о которой он сам рассказывает неохотно, — участие в скандальной арт-группе C.L.U.M.B.A. в конце 2000-х. В компании друзей они устраивали тайные вечеринки, на которых парни появлялись в женской одежде, лосинах и на высоких каблуках, шокируя окружающих.
«Была одна странная вечеринка, которую до этого в Москве никто не видел. Её даже между строк называли «Стерео сосня», потому что там все сосались. Это была самая позитивная, любвеобильная, отвязная вечеринка, где все были свободные, все были собой», — цитирует Рогова издание 78.ru.
Позже внимание прессы было приковано к его отношениям с помощником Александром Ивановым. В соцсетях появлялись провокационные снимки, где пара целовалась, что давало повод для обсуждения ориентации стилиста*. В 2021 году эта история обрела криминальный оттенок, когда Иванова задержали по делу о наркотиках. Рогов тогда отреагировал эмоционально, написав: «Это жесть… Вот как быть? Кто должен ответить за эти действия?». С тех пор стилист еще плотнее закрыл личную жизнь от посторонних глаз, сосредоточившись на карьере и бизнесе.
Куршевель разрушил карьеруКазалось, что в 2024–2025 годах Рогов достиг абсолютного пика. Зрители выбрали его новым лицом программы «Модный приговор» на Первом канале, где он сменил Александра Васильева, набрав 45% голосов. Проекты «Рогов в городе», «Рогов в деле» и YouTube-блог приносили стабильную популярность. Но репутационный капитал, накопленный годами, был растрачен за одну вечеринку.
В январе 2026 года разразился скандал, который в итоге стоил Рогову места в федеральном эфире. Стилист отправился в роскошный пресс-тур во французский Куршевель, организованный брендом обуви Rendez-Vous. В компании Ксении Собчак, Оксаны Самойловой и Елизаветы Базыкиной и других звезд руководство компании отдыхало с размахом, который вызвал ярость в обществе на фоне проведения специальной военной операции. По данным СМИ, стоимость четырех дней в отеле Le Strato достигала 8,6 тысячи евро, а ужины обходились в миллионы рублей. Гостей возили на частных самолетах, а развлекала их Патрисия Каас.
Общество восприняло это как «пир во время чумы», и в соцсетях публика призывала «отменить» участников вечеринки. Евгения Милова, светский обозреватель издания «Коммерсантъ», охарактеризовала пресс-тур Rendez‑Vous как пример того, как можно подорвать репутацию бренда. Она также отметила, что приглашенные звезды не участвовали в продвижении бренда, что делает данное мероприятие малопонятным.
«Все эти прекрасные люди не нуждаются в туроператорских услугах продавца обуви, чтобы попасть в Альпы. И главное, все эти инфлюенсеры не только по жизни эту обувь не носят, но даже на время пресс-тура не сильно потрудились переобуться», — цитирует Милову издание «Вечерняя Москва».
Уход с первого каналаПоследствия не заставили себя ждать. В феврале 2026 года из «Модного приговора» внезапно исчез Александр Рогов. Его место занял Валдис Пельш, который с иронией объявил о «времени поэкспериментировать». Однако за кулисами всё было гораздо драматичнее.
Инсайдеры сообщили, что решение об увольнении принималось в режиме спешки. По данным блогера Антона Суворкина**, Рогов уже приехал на съемочную площадку, когда руководство канала увидело компрометирующие кадры из Куршевеля.
«Прямо перед стартом ему выдают: наверху руководство увидело фото, видео, и только дошли слухи про Куршевель. В итоге приходит инструкция: дальше на Первом он работать не будет. Рогов влетает в отчаяние, истерика, съемки встали, народ и вся группа в полном ужасе. Он умолял оставить его, но ему уже начали оперативно искать замену», — описывал ситуацию источник.
Сам Александр Рогов отказался от публичных комментариев, а пресс-служба Первого канала предпочла называть произошедшее «весенним спецпроектом», намекая, что это лишь временная замена. Однако в мире телевидения такой формат ухода часто означает полное прекращение сотрудничества. Пока его кресло в студии занимают поочередно Сергей Жигунов, Дмитрий Маликов и Александр Олешко, сам Рогов сосредоточился на своем бренде одежды и социальных сетях, пытаясь переждать бурю.
История «народного стилиста», который пробивался наверх через авантюры, но споткнулся о роскошь в кризисное время, получила очередной драматичный поворот. Сможет ли он вернуться на большой экран или карьера на федеральном ТВ для него закончена — интрига, которая будет разворачиваться в ближайшие месяцы.
Читайте также:*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.
** Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.
*** Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.