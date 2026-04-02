Стали известны подробности личной жизни мужа покойной Заворотнюк
KP.RU: Чернышов посвятил себя дочери после смерти Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышов, овдовевший после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, не заводит новые отношения. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в окружении спортсмена.
По его словам, слухи о «молодой пассии» и других романах не соответствуют действительности. Чернышов сосредоточился на работе, а все свободное время посвящает воспитанию дочери Милы.
«Петр Чернышев ни с кем не встречается: с работы — спешит домой, к дочери», — сказал собеседник издания.Чернышов и Заворотнюк познакомились в 2007 году на телепроекте «Танцы на льду». Сейчас фигурист выступает в ледовых шоу, а также работает постановщиком, хореографом и продюсером таких проектов.
Дочь артистов Мила учится в первом классе частной гимназии, катается на коньках и вместе с отцом участвует в ледовых постановках.