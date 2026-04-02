«Вдохновение и новые открытия»: Игорь Крутой рассказал, кому посвятил первую татуировку

02 апреля 2026, 06:25

Игорь Крутой рассказал, кому посвятил первую татуировку

Игорь Крутой (Фото: РИА Новости / Максим Богодвид)

Известный композитор Игорь Крутой удивил поклонников, сделав первую татуировку в возрасте 71 года. Подробнее об этом поступке он рассказал в личном блоге.





Как оказалось, рисунок артист посвятил своей дочери Александре. Родственники набили парные татуировки с датами рождения друг друга.



«Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что я решусь на татуировку? Но жизнь с Сашенькой — это всегда движение, вдохновение и новые открытия…», — написал Крутой.