«Вдохновение и новые открытия»: Игорь Крутой рассказал, кому посвятил первую татуировку
Известный композитор Игорь Крутой удивил поклонников, сделав первую татуировку в возрасте 71 года. Подробнее об этом поступке он рассказал в личном блоге.
Как оказалось, рисунок артист посвятил своей дочери Александре. Родственники набили парные татуировки с датами рождения друг друга.
«Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что я решусь на татуировку? Но жизнь с Сашенькой — это всегда движение, вдохновение и новые открытия…», — написал Крутой.Процесс создания татуировки некоторое время оставался секретом для публики. Отец и дочь скрывали повязку на коже, дожидаясь полного заживления.
Новость быстро разлетелась в соцсетях. Поклонники восхитились смелостью композитора и трогательной связью между ним и дочерью.