Модель Диброва расскажет историю девочки Полины в новой книге

Полина Диброва анонсировала выход книги
Экс‑супруга Дмитрия Диброва Полина дебютирует в роли писательницы. В личном блоге знаменитость рассказала, что уже заключила договор с издательством и пообещала регулярно делиться с подписчиками этапами своей новой деятельности.



По словам 36-летней модели, книга задумывалась как источник поддержки для читателей. В первую очередь она должна будет помочь женщинам преодолеть жизненные трудности. Сюжет закрутится вокруг истории девочки Полины, которая, несмотря на многочисленные препятствия, находит путь к счастью.

«Довольно долго вынашивала внутри идею книги, которая стала бы для каждой из вас точкой опоры и помогла бы пережить трудности, с которыми вы столкнулись. Это будет история о девочке Полине, преодолевшей множество препятствий по пути к своему счастью», — объяснила блогер.
Ранее Диброва прокомментировала новые отношения бывшего супруга. На премьере фильма «Королек моей любви» модель пообщалась с журналистами и отметила, что давно знакома с 43‑летней Катей Гусевой.

*принадлежит Meta, запрещённой в РФ
Александр Огарёв

