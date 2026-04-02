Модель Диброва расскажет историю девочки Полины в новой книге

02 апреля 2026, 01:42

Полина Диброва анонсировала выход книги

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Экс‑супруга Дмитрия Диброва Полина дебютирует в роли писательницы. В личном блоге знаменитость рассказала, что уже заключила договор с издательством и пообещала регулярно делиться с подписчиками этапами своей новой деятельности.





По словам 36-летней модели, книга задумывалась как источник поддержки для читателей. В первую очередь она должна будет помочь женщинам преодолеть жизненные трудности. Сюжет закрутится вокруг истории девочки Полины, которая, несмотря на многочисленные препятствия, находит путь к счастью.



«Довольно долго вынашивала внутри идею книги, которая стала бы для каждой из вас точкой опоры и помогла бы пережить трудности, с которыми вы столкнулись. Это будет история о девочке Полине, преодолевшей множество препятствий по пути к своему счастью», — объяснила блогер.