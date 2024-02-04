Стали известны подробности расставания Харламова с сестрой Анны Ковальчук

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Расставание Гарика Харламова и сестры актрисы Анны Ковальчук окружало большое количество слухов. Теперь же стали известны некоторые детали этого события, пишет «Комсомольская правда».
Харламов признался в разрыве с Катериной Ковальчук в ходе беседы с тарологом, но не стал раскрывать подробности. Публика предполагает, что причиной разрыва стал отказ Гарика жениться. Сама Катерина по-прежнему молчит на этот счет.
Как оказалось, Ковальчук месяц назад уехала в США. В настоящее время актриса находится в Лос-Анджелесе. На днях она поздравила в соцсетях с 62-летием мать Гарика, Наталью Харламову, подчеркнув хорошие отношения с ней.
По неофициальным данным, разногласия между Ковальчук и Харламовым могли произойти из-за разных взглядов на их будущее: актрису хотела семью и детей, в то время как Харламов, не собирался жениться в третий раз. Комик открыто высказывал свое отношение к браку на кинопремьере.
Катерина Ковальчук, сестра звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук, прошла путь от неизвестной актрисы до звезды отечественных сериалов. Ее карьерный успех наступил после главной роли в сериале «Крепостная» в 2019 году. Знакомство с Гариком Харламовым произошло на съемочной площадке сериала «Гусар» в 2020 году. Некоторое время они жили вместе в особняке на Рублевке.
Пара держала свои отношения в тайне, но часто появлялась вместе на различных мероприятиях.
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Как оказалось, Ковальчук месяц назад уехала в США. В настоящее время актриса находится в Лос-Анджелесе. На днях она поздравила в соцсетях с 62-летием мать Гарика, Наталью Харламову, подчеркнув хорошие отношения с ней.
Катерина Ковальчук, сестра звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук, прошла путь от неизвестной актрисы до звезды отечественных сериалов. Ее карьерный успех наступил после главной роли в сериале «Крепостная» в 2019 году. Знакомство с Гариком Харламовым произошло на съемочной площадке сериала «Гусар» в 2020 году. Некоторое время они жили вместе в особняке на Рублевке.
Пара держала свои отношения в тайне, но часто появлялась вместе на различных мероприятиях.
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Артем Кузьмин