Стало известно, что погубило женские музыкальные коллективы в России

Критик Соседов объяснил упадок женских коллективов примитивностью творчества

Фото: Istock/Nagaiets

В России интерес к женским музыкальным группам практически исчез. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил это тем, что творчество таких коллективов стало слишком примитивным и неинтересным для широкой аудитории.





В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов отметил, что в истории российского шоу-бизнеса существует крайне мало удачных примеров женских коллективов. К числу немногих успешных примеров критик отнёс «Фабрику» с её фольклорными нотками и «ВИА Гру».

«Но «Фабрика» и «ВИА Гра» — всё это ещё можно назвать творчеством, а вот то, что сейчас творится с женскими коллективами — это сущий ад. Данный жанр, как мне кажется, изжил себя, его будет тяжело реабилитировать. Всегда сольные вокалисты были интереснее, чем коллективное творчество. Потому что сольные вокалисты намного сложнее и индивидуальнее», — подчеркнул эксперт.