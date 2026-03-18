Стало известно, избежит ли Фёдор Смолов реального срока по делу о драке
Адвокат Жорин: Фёдору Смолову грозит штраф до 300 тысяч рублей или условный срок
Адвокат Сергей Жорин допустил штраф до 300 тысяч рублей или условный срок для футболиста Фёдора Смолова по делу о драке в мае 2025 года.
В разговоре с NEWS.ru Жорин объяснил, что суды редко приговаривают обвиняемых к реальному лишению свободы за причинение вреда здоровью средней тяжести.
«В подавляющем большинстве случаев суды ограничиваются штрафом, как правило, в диапазоне примерно 100-300 тысяч рублей либо условным сроком», — заявил специалист.Помимо этого, адвокат не исключил прекращение дела за примирением сторон и отметил, что резонанс вокруг инцидента создаёт обвинительный фон.
«Суды, хотя формально и независимы, на практике не могут полностью игнорировать этот контекст. Тем не менее даже в таких делах при отсутствии отягчающих обстоятельств назначение реального лишения свободы остаётся маловероятным», — сообщил Жорин.