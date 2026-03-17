Просил помощи у Бузовой и сидит на шее у жены: как после ухода из футбола живет Дмитрий Тарасов и сколько он зарабатывает?
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов нашел новую работу, чтобы обеспечивать свою нынешнюю жену, модель Анастасию Костенко и четверых детей. 18 марта ему исполняется 39 лет. Чем он зарабатывает после завершения карьеры, с каким брендом сотрудничает и какие суммы выделяет на семейные расходы — в материале «Радио 1».
Завершение футбольной карьеры: как Тарасов ушел из спортаДмитрий Тарасов воспитывался в академии московского «Спартака», но за основной состав клуба так и не сыграл. Его профессиональный путь начался в «Томи», затем он перешел в ФК «Москва». С 2010 по 2019 год полузащитник играл за «Локомотив».
Карьера Тарасова в московском клубе была достаточно успешной: в сезоне 2017/18 он стал чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны. Однако в 2019 году футболист получил серьезную травму и перенес операцию в Италии стоимостью 23 тысячи евро. «Локомотив» отказался оплачивать лечение, и Тарасов подал на клуб в суд — в итоге выиграл дело, добившись компенсации.
После ухода из «Локомотива» он перешел в казанский «Рубин», но сыграл за него всего семь матчей. Последним клубом в его карьере стал московский «Велес». В 2021 году Дмитрий завершил профессиональную карьеру.
«Решение принято в связи с тем, что мы ждем появления на свет моего четвертого ребенка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я буду больше времени находиться с женой, будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Надо немного подумать чуть-чуть, взять паузу», — объяснил свое решение Тарасов.
Развод с Ольгой Бузовой: что стало причиной разрываПервой женой Тарасова была гимнастка Оксана Пономаренко, в этом браке родилась их дочь Ангелина. Однако спустя четыре года супружеской жизни они развелись.
Вскоре Дмитрий начал встречаться с Ольгой Бузовой, познакомившись с ней в 2012 году в одном из столичных ресторанов. Их брак также продлился четыре года и закончился громким разводом в 2016-м. Футболист утверждал, что телеведущая не хотела детей, а мама Бузовой заявила, что причиной разрыва стала измена спортсмена.
«Он изменил Оле, у него была уже ненависть, он хотел, чтобы она поскорее выехала из квартиры и в дом вошла другая женщина. И она тут же вошла в эту квартиру», — сказала она.
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)
Семья Дмитрия Тарасова: сколько у него детейСо своей нынешней супругой, моделью Анастасией Костенко, Тарасов познакомился через общих друзей. После их свадьбы в 2018 году Костенко долгое время называли «разлучницей» и обвиняли в том, что именно из-за нее рухнул брак футболиста с Бузовой.
Через три недели после свадьбы пара обвенчалась в Новоспасском монастыре. Торжество прошло в одном из элитных отелей Москвы с гостями из мира шоу-бизнеса и футбола: среди них были блогер Амиран Сардаров, рэперы Мот и T-Killah, певец Олег Майами, а также футболисты Антон и Алексей Миранчуки. Ведущими вечера стали Николай Басков и Виктория Лопырева.
Сейчас у Тарасова и Костенко четверо детей: Милана, Ева, Алексей и Ярослав.
Где живет семья ТарасоваЕще в 2015 году, когда Дмитрий был женат на Ольге Бузовой, он приобрел загородный дом в коттеджном поселке Соловьиная роща. Однако пожить там телеведущая так и не успела — в коттедж въехала уже Костенко.
Позже модель призналась, что дом слишком большой и неудобный, а также напоминал о прошлом мужа. В 2024 году семья продала недвижимость за 200 миллионов рублей. Новый дом, стоимостью 54 миллиона, расположен в поселке Онегино, в 30 км от Москвы. Пока там идет ремонт, семья живет в съемной квартире.
«Больше недели мы занимались переездом. Оказывается, у нас так много вещей. Я еще в процессе распаковок и с большим энтузиазмом обустраиваю наше временное пристанище. Пока могу сказать только одно: мечты сбываются! Главное правильно мечтать», — написала модель в своих соцсетях.
Новая карьера: чем Тарасов зарабатывает после футболаПосле завершения футбольной карьеры Тарасов сосредоточился на развитии соцсетей и блогерской деятельности, заключая рекламные контракты.
Однако в 2022 году в интервью Ксении Собчак он признался, что испытывает финансовые трудности. По его словам, во времена «Локомотива» он зарабатывал от €1,5 до €2,2 млн в год, но после ухода из спорта потерял стабильный доход. Дмитрий даже заявил, что ему нравится «сидеть на шее» у Костенко.
В том же году Тарасов занялся развитием собственного любительского клуба «Родина Медиа» и стал его президентом. 51% юридического лица принадлежал ему, а оставшимися 49% владел рэпер T-Killah.
Однако доходы этого бизнеса оказались совсем далеки от тех сумм, которые экс-полузащитник зарабатывал в «Локомотиве». В 2024 году клуб принес 10 млн рублей выручки, из которых чистая прибыль составила всего 1,9 млн.
Чтобы проект стал успешнее, Тарасов пытался привлечь к его продвижению свою бывшую жену Ольгу Бузову, но та отказалась.
«В моем графике, в моем сердце и в моей жизни — нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве продвижения своих (вызывающих огромное сомнение) проектов. Я понимаю и осознаю (как и вся страна), что я единственное, что ты можешь использовать в качестве поддерживания себя в информационном пространстве. Я советую тебе обратить внимание на свою жену и детей, и использовать в пиаре своих продуктов и себя — свою семью», — сказала Бузова.ФК «Родина Медиа» участвовал в Медиалиге и Кубке России. Руководил командой экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка. Однако 11 марта 2024 года проект закрылся: структуры миллиардера Сергея Ломакина, финансировавшая клуб, отказалась от дальнейшей поддержки.
После этого Тарасов стал сотрудничать с брендом спортивной одежды Rias. Он снялся в нескольких рекламных кампаниях, участвовал в фотосессиях и даже дебютировал как модель на подиуме. На том же мероприятии он впервые выступил в роли ведущего.
«Вчера у меня состоялось два дебюта — на подиуме и в качестве ведущего! Дни рождения, свадьбы, корпоративы — пишите!» — написал футболист.
Сколько зарабатывает Тарасов и на что тратит деньгиС 2023 года экс-футболист стал постоянным участником YouTube-шоу «Коммент.Шоу» и подкаста «Плохие футболисты», в котором гостями становятся известные игроки и тренеры. В 2024 году Тарасов признался, что его месячные доходы превышают 2 миллиона рублей, а расходы на жену и семью составляют около 500 тысяч рублей.
«Я очень щедрый, могу зайти в детский магазин и купить там что-то. На это уходит тысяч 50. Благотворительностью занимаюсь постоянно, здесь подгадать невозможно. Конкретной суммы, которую я перевожу Насте, нет. Если что-то нужно, она говорит, я перевожу ей. Ну, полмиллиона в месяц плюс-минус. Сюда входят продукты, различные оплаты на детей», — рассказал Тарасов.Недавно он заявил, что намерен участвовать в инициативе против интернет-травли. По его словам, угрозы в соцсетях получает не только он, но и его близкие, как и многие другие медийные личности.
Дмитрий Тарасов сегодняСегодня Дмитрий Тарасов активно развивает свои проекты в медиафутболе, занимается общественной деятельностью и остается медийной персоной, несмотря на завершение профессиональной карьеры.
Тарасов регулярно выступает футбольным экспертом, комментируя матчи РПЛ (например, судейство в игре «Зенита» и «Спартака» в марте 2026 года) и делая прогнозы на чемпионство. Осенью 2025 года футболиста пригласили принять участие в шоу «Маска».