«Бравирует»: Онколог объяснил, почему Лерчек не «тошнит» после химиотерапии
Онколог Евгений Черемушкин прокомментировал заявление блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о самочувствии после первого сеанса химиотерапии.
В беседе с NEWS.ru Черемушкин допустил, что Валерия может не испытывать сильной тошноты благодаря индивидуальным особенностям организма или правильно подобранному препарату.
«Когда идёт прямое отправление препаратом, конечно, есть неприятные ощущения, токсический синдром никуда не денется: у кого-то он выражен больше, у кого-то меньше. Может быть, она бравирует, что прекрасно себя чувствует, учитывая, что она в центре внимания многих. Она же не скажет: «мне плохо, я умираю». Но, возможно, здесь комплекс причин», — заявил специалист.Врач пояснил: реакция на химиотерапию индивидуальна. Из-за накопительного эффекта препаратов интоксикация нарастает постепенно, а внешние признаки, включая потерю волос, проявляются после 2–3 курса.