Ирина Безрукова высказалась о выдвижении Дмитрия Дюжева на выборы в Госдуму

Актриса Ирина Безрукова напомнила, что актёр Дмитрий Дюжев имеет право по закону баллотироваться в депутаты Государственной думы России. Так она отреагировала на информацию о том, что артист недавно зарегистрировался на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму.





В беседе с NEWS.ru Безрукова подчеркнула: таким правом обладает любой гражданин Российской Федерации, независимо от профессии.

«Актёр — это гражданин страны, любой гражданин страны имеет право баллотироваться [на выборах]… Он [Дюжев] сможет продвигать законы, связанные с культурой», — высказалась артистка.