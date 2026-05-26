Ирина Безрукова высказалась о выдвижении Дмитрия Дюжева на выборы в Госдуму

Ирина Безрукова (Фото: ВКонтакте @bezrukova_official)

Актриса Ирина Безрукова напомнила, что актёр Дмитрий Дюжев имеет право по закону баллотироваться в депутаты Государственной думы России. Так она отреагировала на информацию о том, что артист недавно зарегистрировался на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму.



В беседе с NEWS.ru Безрукова подчеркнула: таким правом обладает любой гражданин Российской Федерации, независимо от профессии.

«Актёр — это гражданин страны, любой гражданин страны имеет право баллотироваться [на выборах]… Он [Дюжев] сможет продвигать законы, связанные с культурой», — высказалась артистка.
По её словам, участие Дюжева в выборах может принести пользу, поскольку он хорошо знаком с потребностями творческой сферы изнутри.

Ольга Щелокова

