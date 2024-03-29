Стало известно, когда Пугачёву могут признать иноагентом

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Генеральная прокуратура РФ направило в министерство юстиции запрос о признании иноагентом бывшей Примадонны Аллы Пугачёвой. Ведомство изучает возможность этого и в случае положительного заключения народная артистка может пополнить список иноагентов как раз накануне своего юбилея, который будет 15 апреля.
В этом случае иноагентом артистка может быть признана ровно через две недели, в пятницу, 12 апреля. Именно по пятницам в список иноагентов вносятся изменения. А 15 апреля Пугачёва будет отмечать свой 75-летний юбилей.
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