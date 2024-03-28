Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Хакимов
Певица Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Пост певица опубликовала в Instagram*.
Примадонна опубликовала селфи с подписью о том, что скорбь должна проявляться в душе, а не в социальных сетях. Других комментариев артистка давать не стала.
Ранее адвокат Андрей Алешкин объяснил молчание эстрадной певицы Аллы Пугачевой после теракта в «Крокусе». По его словам, молчание звезды может быть связано с ее отрешенностью от РФ.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
Читайте также:
«Отказалась от народа»: Адвокат объяснил молчание Пугачевой после теракта в «Крокусе»
Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе»
Лидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Ранее адвокат Андрей Алешкин объяснил молчание эстрадной певицы Аллы Пугачевой после теракта в «Крокусе». По его словам, молчание звезды может быть связано с ее отрешенностью от РФ.
Читайте также:
«Отказалась от народа»: Адвокат объяснил молчание Пугачевой после теракта в «Крокусе»
Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе»
Лидер группы «Пикник» Шклярский выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Екатерина Коршунова