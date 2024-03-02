Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Певица Алла Пугачева пообещала опубликовать новые песни к своему предстоящему 75-летию, которое состоится 15 апреля.
«К своему юбилею я решила порадовать вас новыми песнями. Ждите, мои дорогие поклонники», — поделилась артистка в видеообращении на своей странице в Instagram*.Также Пугачева высказала удивление по поводу выхода своего альбома «P.S», который оказался для нее неожиданным.
«Я, видимо, была одной из последних, кто узнал о выходе альбома „Постскриптум“. Мне приятно, спасибо большое», — добавила исполнительница.Ранее СМИ сообщали, что Пугачева выпустила свой первый за последние 16 лет альбом «P.S» 1 марта. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта певицы, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце в 2019 году.
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Артем Кузьмин