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Стало известно, кто заменит Галкина* в шоу «Лучше всех!» на Первом канале

Жанна Бадоева станет ведущей на Первом канале вместо Галкина*
11 декабря 2023, 13:36
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

С началом СВО Первый канал убрал из эфира шоу «Лучше всех!», как и другие развлекательные проекты.
«СтарХит» сообщает, что в этом году в сетку вещания начали возвращать многие телепередачи. К примеру, зрители снова увидят программу про талантливых детей «Лучше всех», которую ранее вел Максим Галкин*.

Он покинул Россию в 2022 году. Его место займёт Жанна Бадоева, известная по телешоу «Орёл и решка» и по проекту Первого канала «Жизнь других».


Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* запретил россиянам и белорусам слушать свой новый альбом «Убежище». Об этом пишет «Царьград».Лидер группы «Машина времени» ввёл тотальный запрет на прослушивание своего нового альбома жителям России и Белоруссии.

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#телевидение
#новости
#шоу
#дети
#шоу-бизнес
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Илья Авербух рассказал о возвращении шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух допустил возвращение шоу «Ледниковый период» в эфир
11 декабря 2023, 14:06

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Продюсер шоу «Ледниковый период» хореограф Илья Авербух в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал о возвращении программы в эфир Первого канала.
По его словам, возвращение шоу на экраны телевизоров вполне возможно. Однако окончательное решение будет принимать руководство Первого канала, поскольку именно ему принадлежит проект. 

Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В нём принимают участие актёры, певцы, блогеры и знаменитости из других сфер, которые исполняют номера в паре с профессиональными фигуристами. 

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#шоу
#фигурное катание
#проект
#телевидение
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Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ
11 декабря 2023, 11:39

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Писатель Дмитрий Быков* заявил, что готов отправлять деньги украинской армии. Об этом он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.
Отмечается, что пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Стоянов позвонили писателю, прикинувшись главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. 

В ходе беседы Быков* заявил, что как только его книга о президенте Украины Владимире Зеленском будет переведена на украинский язык, он отправит полученные с неё средства на дроны для ВСУ. 

Также писатель отметил, что уверен в способности украинских военных захватить Мариуполь, и подчеркнул, что не против применения беспилотников против российских солдат. 

Вместе с тем, Быков* «счёл бы за честь» получение гражданства Украины, однако отказался от такого предложения, объяснив это тем, что в предстоящем году получит паспорт гражданина США. 

При этом писатель выразил уверенность в том, что когда-нибудь вернётся в Россию. 

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#украина
#всу
#финансирование
#писатель
#россия
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Комик Незлобин, уехавший из России, продал квартиру в центре Москвы
11 декабря 2023, 11:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный комик, экс-резидент Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, переехавший в США, продал московскую квартиру.
Telegram-каналу SHOT пишет, что Незлобин с семьей уехал из Россию после начала СВО на Украине.

В конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Она находится в доме, который был построен на улице Каретный ряд по спецпроекту для работников Большого театра. Площадь объекта равняется 54 кв. м, а его средняя стоимость оценивается в 43 млн рублей. Квартира расположена рядом сразу с пятью станциями метро. 

Покупателем квартиры стал предприниматель по имени Юрий, другие данные не уточняются. Новый хозяин квартиры уже начал ремонт.

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#сша
#россия
#шоу-бизнес
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Охлобыстин: Пугачёва выгнала SHAMAN из шоу в начале его карьеры
11 декабря 2023, 04:55

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Российский актёр Иван Охлобыстин рассказал, что Алла Пугачёва пыталась помешать карьере исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом пишет «АиФ».
По словам Охлобыстина, Пугачёва в 2013 году возглавляла жюри шоу «Фактор А», где не позволила Дронову одержать победу. При этом примадонна хвалила вокальные данные молодого исполнителя и отметила его талант.

«Кстати, ведь Алла Пугачёва выгнала SHAMAN с проекта», — цитирует издание слова собеседника. Охлобыстин добавил, что после ухода Ярослава Дронова из «Фактора А» Пугачёва в его жизни больше не появлялась.

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Киркоров признался, что его детям пришлось столкнуться с хейтом в школе

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#шоу
#алла пугачёва
#певец
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Киркоров признался, что его детям пришлось столкнуться с хейтом в школе
11 декабря 2023, 04:32

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Певец Филипп Киркоров в беседе с Эльдаром Джараховым на YouTube рассказал, что его детям в школе приходится сталкиваться с негативом со стороны сверстников из-за отсутствия материнской заботы и звёздной фамилии.
В ходе интервью исполнитель процитировал вопрос своих детей, заинтересовавшихся сплетнями вокруг популярного отца.

«Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа искусственная? Как с этим жить, она же тебя взяла за попу? Я не могу, меня хейтят в школе», — задал вопрос ребёнок Киркорова.

Певец отметил, что из-за сложившейся ситуации переживает за своих детей. 

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Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Москве

Киркоров назвал мать Пугачёвой прекрасной тёщей
#певец
#youtube
#интервью
#киркоров
#дети
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Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Москве
10 декабря 2023, 21:45

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его ассистент Станислав Калинкин.
Он отметил, что сам пока не в курсе, по какой причине Пригожина экстренно увезли в больницу. Но добавил, что последнее время продюссер действительно неважно себя чувствовал и немного простыл. 

Сам Пригожин, который вышел на связь, не раскрыл причин госпитализации. Но уточнил, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно. Отмечается, что у продюсера был хриплый голос. 

Ранее стало известно о госпитализации в Минске российской телеведущей Леры Кудрявцевой. Ей диагностировали серьёзное заболевание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#госпитализация
#продюсер
#москва
#больница
#пригожин
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Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу
SHOT: телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали с пневмонией в Минске
10 декабря 2023, 12:59

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телеведущая Лера Кудрявцева госпитализирована с пневмонией в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Накануне российская телеведущая прибыла в белорусскую столицу для участия в «Песне года». Однако уже в аэропорту она пожаловалась на плохое самочувствие: у женщины был сильный кашель и слабость. 

Кудрявцеву отвезли в больницу, где по результатам КТ диагностировали воспаление лёгких. 

Выступление телеведущей было отменено. В настоящее время она по-прежнему находится в больнице и проходит лечение. 

Днём ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина упала в обморок прямо во время съёмок передачи на телеканале «Звезда». Приехавшие медицинские работники привели артистку в чувства. Госпитализация не потребовалась. 

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#шоу-бизнес
#телевидение
#госпитализация
#пневмония
#белоруссия
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Надежда Бабкина упала в обморок на съемках
Mash: Надежда Бабкина упала в обморок на съемках
09 декабря 2023, 18:27

Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина упала в обморок на съемках телепередачи на телеканале «Звезда». Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Уточняется, что Бабкиной вызвали скорую. Медикам удалось привести Надежду Георгиевну в чувства. Сообщается, что госпитализация артистки не понадобилась.

Ранее сообщалось, что певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после того, как врачи обнаружили «блуждающий тромб». По словам музыканта, операция прошла успешно. Он также отметил, что ему пообещали недолгое пребывание в больнице.

Напомним, в начале апреля 2020 года Бабкина попала в больницу с 80% поражением легких, и ее ввели в искусственную кому. 

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#композитор
#артист
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Mash: Стал известен райдер певицы Веры Брежневой
09 декабря 2023, 17:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Украинствующая певица Вера Брежнева вполне себе готова спеть для россиян на новогодних корпоративах и частных вечеринках. Кроме финансовых запросов, удивляет то, как экс-солистка группы «ВИА Гра» стремится избежать малейшей огласки.
Понятно, что соотечественники-украинцы не похвалят её, если узнают, что за хорошие деньги она готова петь для «москалей». Брежнева ранее высказывалась против спецоперации, а также заявляла, что отныне будет петь только на украинском языке. Очевидно, что певица, настоящая фамилия которой Галушка, а после первого замужества она некоторое время была известна как Киперман, под хруст купюр легко сменит приоритеты.

Из занимательного в райдере то, что из аэропорта в отель артистку должен везти черный  Mercedes S-класса с Wi-Fi, причем с наглухо тонированными стёклами. Следует перед приездом к месту ночлега заскочить в автосервис, чтобы механики полностью убрали свет в салоне автомобиля. Это делается для того, чтобы не попасть на камеры фанатов. Во время концертов и вечеринок, само собой, абсолютно запрещено фотографировать и снимать видео. Бывшая Галушка очень опасается, что после выступления перед россиянами может попасть на остренький зубок кому-нибудь из соотечественников.

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