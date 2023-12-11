Стало известно, кто заменит Галкина* в шоу «Лучше всех!» на Первом канале

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
С началом СВО Первый канал убрал из эфира шоу «Лучше всех!», как и другие развлекательные проекты.
«СтарХит» сообщает, что в этом году в сетку вещания начали возвращать многие телепередачи. К примеру, зрители снова увидят программу про талантливых детей «Лучше всех», которую ранее вел Максим Галкин*.
Он покинул Россию в 2022 году. Его место займёт Жанна Бадоева, известная по телешоу «Орёл и решка» и по проекту Первого канала «Жизнь других».
Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* запретил россиянам и белорусам слушать свой новый альбом «Убежище». Об этом пишет «Царьград».Лидер группы «Машина времени» ввёл тотальный запрет на прослушивание своего нового альбома жителям России и Белоруссии.
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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Он покинул Россию в 2022 году. Его место займёт Жанна Бадоева, известная по телешоу «Орёл и решка» и по проекту Первого канала «Жизнь других».
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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Мария Фирсова