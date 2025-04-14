Стало известно о новом романе Веры Брежневой после развода с Меладзе

Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)
Украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Вера Брежнева после развода с Константином Меладзе встречалась с 28-летним киевским манекенщиком Иваном Козаком, пишет «Комсомольская правда».
Брежнева не афиширует подробности своей личной жизни после развода с Константином Меладзе. Тем не менее однажды она всё же дала понять, что её сердце вновь занято.
А недавно Беспалов в своём подкасте заявил, что Брежнева после развода встречалась с 28-летним киевским манекенщиком Иваном Козаком. Блогер уточнил, что мужчина лично рассказывал знакомым о романе с Брежневой. Певица знакома с Козаком ещё со времён телешоу «Хочу к Меладзе». Он также снимался в клипе Брежневой «Розовый дым». Тем не менее доподлинно неизвестно, продолжаются ли их отношения до сих пор.
Недавно появились слухи о романе Брежневой с банкиром Романом Буничем, вместе с которым Вера появилась на концерте в Киеве. Некоторые даже предположили, что именно Бунич оплатил Брежневой поездку в США на музыкальный фестиваль Coachella.
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* Запрещён в РФ
А недавно Беспалов в своём подкасте заявил, что Брежнева после развода встречалась с 28-летним киевским манекенщиком Иваном Козаком. Блогер уточнил, что мужчина лично рассказывал знакомым о романе с Брежневой. Певица знакома с Козаком ещё со времён телешоу «Хочу к Меладзе». Он также снимался в клипе Брежневой «Розовый дым». Тем не менее доподлинно неизвестно, продолжаются ли их отношения до сих пор.
Недавно появились слухи о романе Брежневой с банкиром Романом Буничем, вместе с которым Вера появилась на концерте в Киеве. Некоторые даже предположили, что именно Бунич оплатил Брежневой поездку в США на музыкальный фестиваль Coachella.
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* Запрещён в РФ
Элина Позднякова