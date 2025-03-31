Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Вера Брежнева выложила фото дочери в купальнике

Вера Брежнева выложила фото дочери в купальнике

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм@ververa)

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм@ververa)

Певица Вера Брежнева, покинувшая Россию, поделилась в своем микроблоге фотографией 24-летней дочери в купальнике. Под снимком она написала: «Бесконечно люблю».
Вера Брежнева стала мамой в первый раз от своего бывшего партнера Виталия Войченко, с которым рассталась спустя несколько лет после рождения дочери. Девушка носит фамилию не биологического отца, а отчима, предпринимателя Михаила Кипермана. Она призналась, что очень привязалась к нему и даже после развода матери с бизнесменом решила не менять фамилию.

Дочь Веры Брежневой (Фото: Инстаграм@ververa)

Старшая дочь Брежневой уже давно живет и учится в США. В 2019 году она поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, о чем певица делилась в социальных сетях. У Веры также есть 15-летняя дочь Сара от Михаила Кипермана.

Читайте также:

Сергей Соседов ответил Наташе Королёвой, обвинившей его в конфликте на шоу «Суперстар!»

Сердюков проговорился о здоровье Бородиной — готовится к беременности?

Ад наяву, кома и инвалидность: кто превратил в кошмар жизнь 25-летней порноактрисы

*Запрещен в РФ
#жизнь
#певица
#шоу
#девушка
Сергей Соседов ответил Наташе Королёвой, обвинившей его в конфликте на шоу «Суперстар!»
Соседов предложил выгнать жюри проекта «Суперстар»
31 марта 2025, 14:29

Сергей Соседов (Фото: Telegram @sergei_sosedovofficial)

Критик Сергей Соседов ответил певице Наташе Королёвой, обвинившей его в проигрыше Азизы на шоу «Суперстар», передает URA.RU.
«Наташа может говорить всё, что угодно. Пусть это останется, как говорится, на ее совести. Я не относился ни к кому из участников предвзято. Всем ставил очень высокие баллы. Я уже вам говорил, что жюри в "Суперстаре" щедрое на оценки. Всех оценивали высоко», — заявил Соседов.

При этом он считает, что Азизу с шикарным номером явно засудили. По словам Соседова, члены жюри отработали непрофессионально и их надо выгонять.

Напомним, ведущая музыкального проекта «Суперстар!» Наташа Королёва заявила, что Сергей Соседов проявил чрезмерную предвзятость к конкурентам Азизы, что привело к конфликту среди остальных членов жюри.

Читайте также:

«Кудрявцева унизила и слила Азизу»: Зрители шоу «Суперстар!» требуют пересмотреть итоги финала

Соседов заявил, что зрителям скандального концерта Глюкозы нужно вернуть деньги

«Она даже не поет»: Анну Asti назвали бездарной певицей без слуха
#деньги
#зрители
#итоги
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Любить один объект скучно»: блогер Василенко признался Собчак в изменах женам и симпатии к дамам, которых можно «физически сломать»
31 марта 2025, 14:00

Николай Василенко (Фото: кадр из интервью «Осторожно: Собчак»)

Бывший владелец водочного бизнеса, который сейчас известен как блогер, пропагандирующий позитивный и светлый образ жизни Николай Василенко стал героем шоу Ксении Собчак. Николай предложил провести интервью у себя дома. Ксения ожидала увидеть роскошные апартаменты, но на самом деле новоиспеченная звезда интернета живет довольно скромно. Что блогер, которого в Сети окрестили «Лавандовым рафом», рассказал о своей жизни – в материале «Радио 1».

Собчак удивилась скромности жилья «лавандового рафа»

В коттедже Николая Василенко есть все необходимое, однако дом нельзя назвать роскошным.

«Я думала, что увижу усадьбу», — призналась удивленная Собчак.

Василенко лишь улыбнулся в ответ.

«Во-первых, я консерватор, и горжусь этим. У меня есть своя скромность. Когда я еду на „Мерседесе“ С-класса, мне бывает неловко перед людьми, которые пользуются маршрутками. Не то чтобы неловко, просто мне не нужно быть еще круче. Я чувствую себя комфортно, и этого мне вполне достаточно», — отметил он.

Гошу Куценко и солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного обвинили в домогательствах: подробности скандала
Гошу Куценко и солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного обвинили в домогательствах: подробности скандала

55-летний Николай, известный как «лавандовый раф» за свою доброжелательность и улыбчивость, признается, что соцсети для него стали не просто источником дохода, а настоящим дневником. Ему нравится делиться позитивом в своем блоге, вдохновляя подписчиков радоваться жизни и улыбаться каждый день.
Николай Василенко (Фото: кадр из интервью «Осторожно: Собчак»)

Личная жизнь Василенко

Что касается личной жизни, Василенко сейчас одинок. Бизнесмен уверяет, что ему комфортно быть наедине с собой. «Может быть, я просто стал менее чувствительным? — размышляет он в выпуске «Осторожно: Собчак».

«В какой-то момент я осознал, что это больше не нужно, я уже прошел через это. У меня было два брака и много женщин. Но все это похоже на прочитанную книгу. Мне интереснее заниматься чем-то другим», — откровенно делится Николай.

Измены и единственная любовь

За плечами «лавандового рафа» два развода. При этом Василенко признался, что любил только единожды. Речь идет о его второй жене Екатерине. Однако, несмотря на чувства, он неоднократно изменял супруге.

«Мне любить один объект скучно и маловато. <…> Просто в какой-то момент мы поняли, что впереди еще целая жизнь и мы будто друг другу мешали. Муж я был не очень, я мог изменять», — признался Василенко.
На вопрос Собчак о том, какие женщины привлекают бизнесмена, он ответил:

«Мне важно, чтобы у меня было ощущение, что я физически смогу сломать».
Николай Василенко и Ксения Собчак (Фото: кадр из интервью «Осторожно: Собчак»)

Пластические операции

В беседе с журналисткой Василенко опроверг слухи о возможных пластических операциях.

«Раньше меня называли Вин Дизелем, но я не делал никаких операций. Каждый человек должен стремиться к счастью. Если для этого кому-то нужна пластика, в этом нет ничего плохого. В детстве мне не нравились мои уши, и тогда я бы мог сделать операцию. Но сейчас я доволен собой», — подытожил он.
Читайте также:

Любовникам своим подарила»: Родители Тиммы не могут найти вещи после его смерти

Смертельная болезнь, неудачные попытки ЭКО и мысли об усыновлении: чем удивит Лайма Вайкуле в свой 71-й день рождения?

«Альфонс использует мое имя»: Евгений Гор пересадил волосы и сбежал от Надежды Бабкиной? Слухи об изменах и гостевом браке
#соцсети
#жизнь
#бизнесмен
#операции
#ксения собчак
#статьи
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сердюков проговорился о здоровье Бородиной — готовится к беременности?
Ксению Бородину заподозрили в планировании беременности
31 марта 2025, 13:57

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков готовятся к свадьбе. Однако телеведущая также бросила все свои вредные привычки, чем вызвала разговоры о планируемой беременности.
Так, Сердюков, находясь вместе с Ксенией в гостях у Ольги Орловой, отметил, что будущая супруга уже какое-то время не курит и не употребляет спиртные напитки. По его словам, Бородина мучается из-за головных болей, поэтому решила вести здоровый образ жизни.

Но подписчики заподозрили телезвезду в том, что она готовится к беременности, поэтому и отказалась от вредных привычек.

Напомним, Сердюкову 36 лет, у него подрастает дочь от первого брака. Бородина недавно отметила свой 42-й день рождения и воспитывает двух дочек от прошлых отношений.

Читайте также:

«Пишем друг другу письма»: Бородина рассказала, как помогает приговорённой к пяти годам колонии Блиновской

«Когда продаешь свое тело, всегда есть риски»: Бородина об избитой в ОАЭ Ковальчук

«За мной поплыл скат»: Ксения Бородина пережила стресс на Мальдивах, когда решила поплавать с маской
#день рождения
#напитки
#письма
#стресс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Известного тиктокера задержали в Балашихе
SHOT: Тиктокера Павла Дворецкого задержали в Балашихе
31 марта 2025, 13:50

Павел Дворецкий (Фото: Instagram*/dvoretsky11)

Известного тиктокера Павла Дворецкого задержали накануне в Балашихе. Как пишет Telegram-канал SHOT, по предварительной информации, блогера подозревают в мошенничестве в отношении пенсионерки.
По данным авторов публикации, 26-летнего мужчину отвезли в отделение и сейчас проверяют на причастность к преступлению. Речь идет о 19 миллионах рублей. Блогеру грозит до десяти лет лишения свободы.

Дворецкий родился в городе Сураж Брянской области, популярным он стал после роликов с другим блогером Егором Шипом, который является его двоюродным братом. В аккаунте Павла Дворецкого в запрещенной соцсети 618 тысяч подписчиков. Правоохранители разбираются в деталях.

Читайте также:

Ранний брак, несколько выкидышей и прозвище «веселой вдовы»: певице Натали 51 год, как она живет после смерти любимого

Довела себя до отказа органов и родила четверых детей от мужа, который отбил ее у коллеги: как живет Олеся Железняк

Ад наяву, кома и инвалидность: кто превратил в кошмар жизнь 25-летней порноактрисы

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#подмосковье
#балашиха
#новости
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ранний брак, несколько выкидышей и прозвище «веселой вдовы»: певице Натали 51 год, как она живет после смерти любимого
31 марта 2025, 13:47

Натали (фото: Instagram* /@natali_star74)

Натали — одна из самых ярких исполнительниц российской эстрады, голос которой знаком каждому. Ее песни звучали из каждого радиоприемника, а хит «О боже, какой мужчина!» стал настоящим гимном своего времени. Но путь к славе был долгим и непростым. 31 марта певице исполняется 51 год. О том, как она стала популярной и какую трагедию пережила, расскажет «Радио 1»

Биография Натали: детство и юность


Будущая звезда родилась 31 марта 1974 года в городе Дзержинск. Девичья фамилия Натали — Миняева. Отец работал заместителем главного энергетика на заводе, а мать была лаборанткой. В семье также росли брат и сестра — близнецы Антон и Олеся.

С ранних лет Наталья проявляла творческие способности. Она выступала на школьных концертах, пела, писала стихи и с детства мечтала о сцене. Но, несмотря на талант, выбрала другую профессию — педагога. В 1991 году она поступила в педагогическое училище Дзержинска и после окончания работала учительницей. Однако судьба распорядилась иначе.

Первые шаги в музыке


Музыкальный путь Натали начался в 16 лет. Ее младший брат познакомил девушку с группой «Шоколадный бар», где она стала вокалисткой. Именно в этот период она встретила Александра Рудина — человека, который стал не только ее мужем, но и главным союзником в мире музыки.

Натали (фото: Instagram* /@natali_star74)

Рудин поверил в талант жены и помог ей записать первые альбомы «Супербой» и «Поп-галактика». Но Натали мечтала о большем. В 1993 году супруги переехали в Москву, чтобы покорить столичную сцену.

Прорыв и Всероссийская слава


Переезд в Москву открыл перед певицей новые возможности. Супруги познакомились с продюсером Валерием Ивановым, который помог Натали записать дебютный альбом «Русалочка». Хотя он вышел ограниченным тиражом, у певицы появились первые поклонники.

Но настоящая популярность пришла в 2013 году, когда вся страна запела «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына!». Композиция стала настоящей сенсацией. Интересный факт: текст песни певица получила по электронной почте от Розы Сименс, жительницы Германии. Эти слова будто бы писались специально для Натали, ведь долгие годы она мечтала о детях.


Личная жизнь Натали: вышла замуж в 17


История любви Натали и Александра Рудина началась, когда ей было всего 16 лет. Уже через год они поженились и вместе прошли через все взлеты и падения. Ради брака им даже пришлось подделать справку о беременности, чтобы избежать лишних вопросов в ЗАГСе.

Натали с мужем (фото: Instagram* /@natali_star74)

Долгое время Натали не могла забеременеть — она пережила несколько выкидышей, но не теряла надежды. В 2001 году на свет появился первенец Арсений, спустя 9 лет родился Анатолий, а в 2017 году семья пополнилась еще одним сыном — Евгением.

В июле 2023 года Натали пережила тяжелую утрату — после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Рудин. Он был не просто мужем, но и верным другом, поддержкой и продюсером, который помог ей стать той, кем она является.

Почему Натали не показала скорбь?


Выход певицы Натали на сцену в Нижнем Новгороде вызвал бурю обсуждений. Зрители и журналисты заметили, что артистка, недавно потерявшая мужа, появилась на публике в коротком платье и с улыбкой на лице. Не прошло и сорока дней с момента трагедии, а звезда уже исполняла свои хиты перед публикой.

Смертельная болезнь, неудачные попытки ЭКО и мысли об усыновлении: чем удивит Лайма Вайкуле в свой 71-й день рождения?
Смертельная болезнь, неудачные попытки ЭКО и мысли об усыновлении: чем удивит Лайма Вайкуле в свой 71-й день рождения?

Такое поведение вызвало недоумение у многих. Поклонники не могли понять, как певица, потерявшая любимого человека, смогла выйти на сцену и веселиться. «Веселая вдова однако»; «Поет как ни в чем не бывало», — писали пользователи социальных сетей.

Психолог объяснил это тем, что в последние годы жизни супруг Натали находился в глубокой депрессии, страдал последствиями коронавируса и перестал быть для нее опорой. Болезнь изменила его: он стал замкнутым, подавленным, а забота о нем легла на плечи жены.

«Он был нездоров, и она понимала, что конец близок. Порог принятия этого «перешагивается». Кроме того, она артистка, и ей в любом случае нужно выходить на сцену, не показывая эмоций», — отметил эксперт.

Борьба с болезнью, депрессия и обещание мужу


Александр Рудин тяжело перенес коронавирус в 2021 году. Последствия болезни привели к проблемам с нервной системой, а затем — к депрессии, с которой он так и не справился.

Как рассказывала Натали, последние два года жизни супруг как будто готовил ее к своему уходу, но она осознала это только после трагедии. Брат певицы рассказал, что сам Рудин просил Натали не бросать творчество. Именно это обещание стало для вдовы своеобразным завещанием.

Натали с мужем (фото: Instagram* /@natali_star74)

«Мы были вместе 32 года. Подумайте только, с 17 лет вместе — и в семье, и в работе. Все было так слишком: слишком хороший человек, слишком хороший муж, слишком хороший отец. Все было так прекрасно, но воспринималось как должное, пока не случился этот удар. У меня умерла не частичка, а огромная часть меня, я даже не знаю, меньшая или большая», — призналась певица в беседе Woman.ru.

В браке у пары родилось трое сыновей.

Как живет Натали сейчас


Несмотря на потерю, Натали не позволила себе долгое затворничество. Она пропустила всего один концерт, после чего снова вернулась к выступлениям. По ее словам, именно поддержка близких и поклонников помогла ей ощутить почву под ногами.

В 2024 году младший сын певицы пошел в первый класс. В этот день Натали сопровождала его, охотно общалась с журналистами и делилась своими переживаниями. Она благодарила супруга за счастливые годы, а фанатов — за теплые слова и сочувствие.

«Очень хочется жить человеческой жизнью. То, что я сейчас свечусь, это, конечно, только люди, только помощь людей, детей, зрителей», — отметила Натали.

Она уверена, что только время сможет помочь ей примириться с утратой. Но даже спустя годы прежней она уже не станет.

Натали с детьми (фото: Instagram* /@natali_star74)

11 марта в социальных сетях она поздравила мужа с днем рождения — ему могло исполниться 55 лет.

«Прежняя я умерла вместе с ним. В таком союзе по-другому и не может быть. Сегодня я какая-то другая женщина, с необъятной благодарностью и теплейшей памятью в сердце, что в моей жизни была такая животворящая история любви! С днем рождения, Саша!» — написала певица.

Читайте также:


Увела мужа у Бузовой и променяла карьеру модели на материнство: как Анастасии Костенко удалось приручить Тарасова

Обвинение в домогательствах, два брака и трагедия: как жил режиссер «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин

Жил в интернате, изменял Орбакайте и впал в депрессию: кто помог остепениться звезде 80-х Владимиру Преснякову

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#супруги
#коронавирус
#поддержка
#болезни
#депрессия
Следите за нашими новостями
в удобном формате