Вера Брежнева выложила фото дочери в купальнике

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм@ververa)
Певица Вера Брежнева, покинувшая Россию, поделилась в своем микроблоге фотографией 24-летней дочери в купальнике. Под снимком она написала: «Бесконечно люблю».
Вера Брежнева стала мамой в первый раз от своего бывшего партнера Виталия Войченко, с которым рассталась спустя несколько лет после рождения дочери. Девушка носит фамилию не биологического отца, а отчима, предпринимателя Михаила Кипермана. Она призналась, что очень привязалась к нему и даже после развода матери с бизнесменом решила не менять фамилию.
Старшая дочь Брежневой уже давно живет и учится в США. В 2019 году она поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, о чем певица делилась в социальных сетях. У Веры также есть 15-летняя дочь Сара от Михаила Кипермана.
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*Запрещен в РФ
Дочь Веры Брежневой (Фото: Инстаграм@ververa)
Старшая дочь Брежневой уже давно живет и учится в США. В 2019 году она поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, о чем певица делилась в социальных сетях. У Веры также есть 15-летняя дочь Сара от Михаила Кипермана.
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*Запрещен в РФ
Анастасия Хохлова