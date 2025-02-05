Вера Брежнева отпраздновала день рождения в Париже и показала кольцо после признания о новом мужчине

Вера Брежнева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Вера Брежнева прилетела в Париж на прошлой неделе ради показов, прошедших в рамках Недели моды. А накануне она отпраздновала там своё 43-летие и показала сверкающее кольцо на правой руке.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» появилась в местном дорогом ресторане в чёрном наряде с необычным декольте и страусиными перьями на рукавах. На безымянном пальце её правой руки сверкало кольцо с камнями.
В этот вечер Брежнева выпила бокал шампанского, но отказалась от десерта. Вместо него официант принёт тарелку с ломтиками ананаса и свечкой, которую она задула, загадав желание.
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В этот вечер Брежнева выпила бокал шампанского, но отказалась от десерта. Вместо него официант принёт тарелку с ломтиками ананаса и свечкой, которую она задула, загадав желание.
«Я чувствую любовь. Так тронули все ваши прекрасные слова. Рада поделиться с вами своей любовью», – написала певица в соцсетях.Ранее Брежнева рассказывала, что после развода с Константином Меладзе пока не собирается вновь выходить замуж. Однако добавила, что встретила мужчину, личность которого до сих пор не раскрыта.
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